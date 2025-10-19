Opljačkan Luvr: Nestali Napoleonovi dragulji, muzej zatvoren za posjete (VIDEO)

U muzeju Luvr jutros se tokom otvaranja dogodila pljačka, objavila je francuski ministar kulture Rašida Dati na "Iksu".

"Zbog pljačke, donesena je odluka da se muzej Luvr zatvori za posjetioce iz vanrednih razloga", navodi se u saopštenju muzeja koje prenosi "Figaro".

Incident se dogodio kada su prvi posjetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je policija odmah raspoređena, a posjetioci su upozoreni da ne ulaze u muzej.

Ukradeni Napoleonovi dragulji

Prema preliminarnim nalazima istrage, kriminalci, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu na obali Sene, gdje su se odvijali građevinski radovi.

Koristili su teretni lift kako bi direktno pristupili ciljanoj prostoriji u galeriji Apolo. Nakon što su razbili prozore, dvojica muškaraca ušla su u zgradu, dok je treći ostao napolju.

Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga, piše Le Parisien. Prema prvim informacijama, kriminalci su pobjegli u TMaksu, krećući se ka auto-putu A6. Prema internom izvoru u Luvru, čuveni Regent, najveći dijamant u kolekciji, težak preko 140 karata, nije ukraden. Šteta tek treba da se procijeni.

Luvr je globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mjesta u glavnom gradu Francuske.

