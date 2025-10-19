logo
Opljačkan Luvr: Nestali Napoleonovi dragulji, muzej zatvoren za posjete (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs Izvor SRNA
0

U muzeju Luvr jutros se tokom otvaranja dogodila pljačka, objavila je francuski ministar kulture Rašida Dati na "Iksu".

Pljačka u Luvru Izvor: Profimedia

"Zbog pljačke, donesena je odluka da se muzej Luvr zatvori za posjetioce iz vanrednih razloga", navodi se u saopštenju muzeja koje prenosi "Figaro".

Incident se dogodio kada su prvi posjetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je policija odmah raspoređena, a posjetioci su upozoreni da ne ulaze u muzej.

Ukradeni Napoleonovi dragulji

Prema preliminarnim nalazima istrage, kriminalci, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu na obali Sene, gdje su se odvijali građevinski radovi.

Koristili su teretni lift kako bi direktno pristupili ciljanoj prostoriji u galeriji Apolo. Nakon što su razbili prozore, dvojica muškaraca ušla su u zgradu, dok je treći ostao napolju.

Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga, piše Le Parisien. Prema prvim informacijama, kriminalci su pobjegli u TMaksu, krećući se ka auto-putu A6. Prema internom izvoru u Luvru, čuveni Regent, najveći dijamant u kolekciji, težak preko 140 karata, nije ukraden. Šteta tek treba da se procijeni.

Luvr je globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mjesta u glavnom gradu Francuske.

(Srna/Mondo)

