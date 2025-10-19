Pojavio se snimak: Vidi se trenutak kada maskirani lopovi ulaze u Luvr

Na snimku koji se pojavio na društvenoj mreži X, vidi se trenutak kada maskirani lopovi ulaze u muzej.

Jedan od najvećih i najposjećenijih muzeja na svijetu, muzej Luvr, jutros je bio meta pljačkaša, koji su za samo sedam minuta sproveli pravu filmsku krađu i odnijeli vrijedan plijen. Nezapamćena krađa odigrala se u muzeju Luvr u Parizu, u trenutku kada su prvi posjetioci počeli da pristižu.

Četvorica lopova, dvojica u kamionu opremljenom teretnim liftom i dvojica na skuteru dovezla su se ispred muzeja u 9.30 časova, nakon čega su upotrijebili lift da bi pristupili galeriji Apolo na prvom spratu, otvorivši prozor galerije brusilicom. Na snimku koji se pojavio na društvenoj mreži X, vidi se trenutak kada maskirani lopovi ulaze u muzej.

Nakon toga su istim brusilicama razbili dvije vitrine, jednu za ''Napoleonove dragulje'' i drugu za ''dragulje francuskih vladara'', odakle su ukrali nekoliko komada nakita, navodi izvor BFM-a iz policije. Četvorica kriminalaca izašla su iz galerije pomoću teretnog lifta, a pobjegli sa mjesta zločina na dva skutera.

French culture minister Rachida Dati confirms a robbery at the Louvre Museum in Paris.



No injuries reported, but the museum has closed for “exceptional reasons” as investigations continue.



Policija je u galeriji pronašla dvije brusilice, bacač plamena, benzin, rukavice, voki-toki, ćebe i komad oštećenog nakita. Nakit koji su kriminalci ostavili sa sobom navodno je kruna carice Eugenije, ukrašena sa 1.354 dijamanta, 1.136 rubina i 56 smaragda. Sumnja se da je iz Luvra ukupno ukradeno manje od 10 dragocjenosti.

Zatvoren muzej

Luvr, globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mesta u prijestonici Francuske, danas će biti zatvoren za posjetioce. U toku je istraga kako bi se utvrdile precizne okolnosti pljačke i mogućeg nestanka vrijednih umjetničkih djela ili drugih predmeta iz fundusa Luvra.

