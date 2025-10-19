logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pojavio se snimak: Vidi se trenutak kada maskirani lopovi ulaze u Luvr

Pojavio se snimak: Vidi se trenutak kada maskirani lopovi ulaze u Luvr

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Na snimku koji se pojavio na društvenoj mreži X, vidi se trenutak kada maskirani lopovi ulaze u muzej.

Snimak krađe Luvr Izvor: X/Feito Boris/BPI News/Printscreen

Jedan od najvećih i najposjećenijih muzeja na svijetu, muzej Luvr, jutros je bio meta pljačkaša, koji su za samo sedam minuta sproveli pravu filmsku krađu i odnijeli vrijedan plijen. Nezapamćena krađa odigrala se u muzeju Luvr u Parizu, u trenutku kada su prvi posjetioci počeli da pristižu.

Četvorica lopova, dvojica u kamionu opremljenom teretnim liftom i dvojica na skuteru dovezla su se ispred muzeja u 9.30 časova, nakon čega su upotrijebili lift da bi pristupili galeriji Apolo na prvom spratu, otvorivši prozor galerije brusilicom. Na snimku koji se pojavio na društvenoj mreži X, vidi se trenutak kada maskirani lopovi ulaze u muzej.

Nakon toga su istim brusilicama razbili dvije vitrine, jednu za ''Napoleonove dragulje'' i drugu za ''dragulje francuskih vladara'', odakle su ukrali nekoliko komada nakita, navodi izvor BFM-a iz policije. Četvorica kriminalaca izašla su iz galerije pomoću teretnog lifta, a pobjegli sa mjesta zločina na dva skutera.

Policija je u galeriji pronašla dvije brusilice, bacač plamena, benzin, rukavice, voki-toki, ćebe i komad oštećenog nakita. Nakit koji su kriminalci ostavili sa sobom navodno je kruna carice Eugenije, ukrašena sa 1.354 dijamanta, 1.136 rubina i 56 smaragda. Sumnja se da je iz Luvra ukupno ukradeno manje od 10 dragocjenosti.

Zatvoren muzej

Luvr, globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mesta u prijestonici Francuske, danas će biti zatvoren za posjetioce. U toku je istraga kako bi se utvrdile precizne okolnosti pljačke i mogućeg nestanka vrijednih umjetničkih djela ili drugih predmeta iz fundusa Luvra.

(Blic/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

luvr Pariz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ