Dva dana nakon pljačke: Luvr otvoren za posjetioce, zatvorena samo sala gdje se desila krađa

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muzej Luvr u Parizu ponovo je danas otvoren za posjetioce, dva dana nakon krađe nakita.

Luvr otvoren za posjetioce Izvor: Shutterstock

"Biće zatvorena samo sala u kojoj se dogodila krađa", rekao je za RIA Novosti zaposleni u Luvru zadužen za prijem posjetilaca.

Do 8.30 po lokalnom vremenu, red od oko 100 ljudi čekao je na ponovno otvaranje u 9.00 časova.

Lopovi su provalili u nedjelju, 19. oktobra, u Luvr i ukrali devet komada nakita iz kolekcije od 23 djela pod nazivom "Napoleon i carica".

Ukradeni predmeti uključuju tijare, minđuše, ogrlice i broševe koji su nekada pripadali francuskim kraljicama i caricama.

Muzej je zatvoren nakon pljačke i trebalo je da ponovo bude otvoren 20. oktobra, ali to se nije dogodilo. 

(Srna)

