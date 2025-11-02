Pljačka iz 2015. otkrila saučesnike: Dva osumnjičena za krađu nakita iz Luvra imala zajednički kriminalni dosije

Tužilaštvo u Parizu saopštilo je da su dvojica osumnjičenih za pljačku nakita iz Luvra prije 10 godina zajedno bili osuđeni zbog krađe.

Izvor: Profimedia

Tri od četiri člana tima koji je opljačkao Luvr sada se nalaze u pritvoru.

Tužilac Lor Bekuo izjavila je da je DNK tridesetsedmogodišnjeg muškarca, protiv koga je juče podignuta optužnica, pronađen unutar korpe dizalice koju su lopovi koristili da bi stigli do prozora muzeja.

Preliminarno ga optužuju za krađu koju je počinila organizovana banda i za kriminalnu zavjeru.

NJegov krivični dosije sadrži 11 prethodnih osuda, od kojih je 10 za krađu, rekla je Bekuova.

Krivični dosije osumnjičenog tridesetdevetogodišnjeg muškarca, protiv koga su u srijedu podignute slične optužbe, pominje 15 osuda, uključujući dvije za krađu.

"Ono što je zanimljivo u vezi sa ovim dosijeima, kada ih uporedimo, jeste da vidimo da su obojica bila umiješana u isti slučaj krađe, za koji su osuđeni u Parizu 2015. godine", izjavila je Bekuova.

Još jedan muškarac, star 34 godine, osumnjičen da je bio dio "komandosa", kako su francuski mediji nazvali lopove, takođe je optužen ove sedmice.