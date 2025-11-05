"Bio je idol čitave generacije": Poznat identitet još jednog osumnjičenog za pljačku Luvra

Francuski mediji navode da su osumnjičeni vjerovatno sitni kriminalci bez veza sa organizovanim bandama.
Abdula N, jedan od osumnjičenih za krađu kraljevskih dragulja iz Luvra, poznat je po akrobacijama na motoru i bio je lokalna legenda u siromašnom naselju sjeverno od Pariza, navodi danas "Tajms".
Ovaj 39-godišnjak iz pariskog predgrađa Obervilijea, nekada poznat pod nadimkom Dudu Kros Bitum po svojoj rečenici "uvijek bliže asfaltu", sada je ponovo dospio u centar pažnje, prenosi Blic pisanje Tanjuga.
"Odrastao je ovdje, bio je idol čitave generacije", rekao je 42-godišnji stanovnik Ahmad za francuske medije.
Komšije ga opisuju kao mirnog porodičnog čovjeka, spremnog da pomogne drugima.
"Ne mogu da povjerujem da je to bio on. Uvijek je bio ljubazan i uslužan", izjavila je njegova komšinica.
"Znao sam da je bio u zatvoru, ali..."
Ipak, Abdula N. ima kriminalnu prošlost.
Zbog teških krađa osuđen je 2014. i 2015. godine, zajedno sa još jednim od osumnjičenih u slučaju Luvr.
"Znao sam da je bio u zatvoru, ali od toga do pljačke Luvra, to je šok - rekao je jedan od stanara.
Francusko tužilaštvo saopštilo je da je Abdula N. optužen za "organizovanu krađu" i "kriminalno udruživanje", djela za koja je zaprijećena kazna do 15 godina zatvora, preneo je "Tajms".
On se sumnjiči da je jedan od dvojice lopova koji su 19. oktobra provalili u Apolonovu galeriju Luvra i odnijeli dragulje procijenjene na oko 88 miliona evra, dok su još dvojica čuvala stražu, a osumnjičeni su pobjegli na moćnim skuterima marke "TMax".
U žurbi ispustili najvrjedniji predmet
Francuski mediji navode da su osumnjičeni vjerovatno sitni kriminalci bez veza sa organizovanim bandama.
Pretpostavlja se da su bili amateri, jer su u žurbi ispustili najvrjedniji predmet - krunu carice Evgenije i na mjestu zločina ostavili kacigu, alat i druge tragove koji bi mogli sadržati DNK.
Tri muškarca i jedna žena, partnerka jednog od njih, nalaze se u pritvoru, dok se najmanje jedan osumnjičeni i dalje nalazi u bjekstvu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez.
Istražitelji pokušavaju da otkriju identitet nalogodavca i tragove nestalih dragulja, koji do sada nisu pronađeni.
Policija sumnja da su mogli da budu rastavljeni, pretopljeni i prokrijumčareni izvan zemlje.
(Blic/MONDO)