Predsjedništvo Organizacije porodica boraca RS: Primanja moraju pratiti prosječan lični dohodak

Predsjedništvo Organizacije porodica boraca RS odlučilo da primanja budu usklađena s prosječnim ličnim dohotkom iz prethodne godine.

Izvor: Srna

Predsjedništvo Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske večeras je u Doboju zauzelo jedinstven stav da zakonska prava na primanja ove kategorije moraju da budu usklađena sa iznosom prosječnog ličnog dohotka iz prethodne godine čime će se osigurati povećanje iznosa za svaku narednu godinu.

"Tako će i porodice poginulih i nestalih imati sigurnost kada je u pitanju ova stavka koja je veoma važna, jer govorimo o sve starijoj populaciji koja dosta sredstava troši na lijekove i liječenje", izjavila je predsjednik Organizacije Isidora Graorac.

Ona je rekla da se na sjednici Predsjedništva večeras razgovaralo o najnovijim prijedlozima za izmjenu zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih.

Graorčeva je kao usaglašene stavove navela i da se finansijski obezbijede djeca kojima je i drugi roditelj stradao kao civilna žrtva rata, da se obezbijede primanja za oboljelu djecu nevezano za njihove godine, a bilo je govora i o zdravstvenom osiguranju, participaciji, obezbjeđenju lijekova.

Na sastanku je razgovarano i o aktivnostima na rekonstrukciji spomen-kosturnica, čija je projektna dokumentacija gotovo završena, i o najavi izgradnje nove u Nevesinju.

Graorčeva je rekla da polaže veliku nadu u najavu Vlade Republike Srpske o zapošljavanju potomaka poginulih boraca u 2026. godini kako bi se stavila tačka na ovo pitanje.

Graorčeva je kao i dalje neriješeno pitanje istakla status supruga poginulih boraca koje nisu bile vjenčane, kao i onih koje nisu ostvarile pravo na porodičnu penziju jer su bile mlade.

Ona je kao najhumanije pitanje izdvojila i proces traženja tijela nestalih, za koje se nada da će biti pokrenuto naredne godine formiranjem tijela koja će se baviti isključivo traženjem nestalih, sa posebnim akcentom na rješavanje posmrtnih ostataka u tri spomen-kosturnice u Republici Srpskoj.