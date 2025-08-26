logo
Veterani "Garde Panteri" traže izmještanje lokacije centralnog spomenika u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
Članovi Udruženja “Garda Panteri” protestovali ispred Gradske uprave u Banjaluci tražeći izmještanje centralnog spomen-obilježja na novu lokaciju.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

 Članovi Udruženja veterana "Garda Panteri" i danas su se okupili ispred banjalučke Gradske uprave, jer im gradonačelnik Draško Stanivuković nije dostavio informacije o gradnji centralnog spomen-obilježja u Banjaluci, te sa mirnog protesta zatražili da se spomenik gradi na novoj lokaciji.

Predsjednik Udruženja Petar Cvijetinović poručio je da članovi ovog udruženja zahtijevaju informacije o tome da li je centralni spomenik koji se gradi u Banjaluci republičko ili gradsko spomen-obilježje, kada će biti završen, te koliko sredstva je utrošeno za njegovu gradnju.

"Konsultovali smo struku, koja je rekla da ovo nije adekvatna lokacija, te da je idealna lokacija Koridor, gdje su se vodile najteže bitke", rekao je Cvijetinović novinarima.

On je naveo da je nejasno kako će imena svih poginulih boraca biti postavljena na spomenik, da li će biti vidljiva ako se budu postavljala prema njegovom vrhu, te ukazao da na spisku nema jednog broja imena poginulih boraca.

"Tražimo od gradonačelnika i da nam kaže koliko je uplaćeno novca za gradnju spomenika, a koliko je utrošeno i za šta", rekao je Cvijetinović.

Predstavnik gradskog Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Radenko Puzić rekao je da je spisak sa imenima poginulih dostavio Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica.

"Ima nekoliko imena, koja se ne nalaze na tom spisku, ali se nadam da će i oni biti uvršteni, uz podršku boračkih organizacija. Da li će ona biti vidljiva, to je već stvar struke koja je to osmislila", rekao je Puzić.

On smatra da je lokacija u centru grada Banjaluka adekvatna za gradnju ovog spomenika, te napomenuo da će ispod njega biti izgrađena multimedijalna sala za različite namjene.

Puzić je naveo da je Vlada Srpske do sada uplatila 3,2 miliona KM, te podsjetio i da je 6. juna 2022. godine usaglašeno da centralno spomen-obilježje bude od republičkog značaja.

(MONDO)

X men

Kakvi veterani crni, sve je to politika

Borik

Cvjetinović je stari prevarant, sramota je da ovakav čovjek bude na čelu garde, i da on nešto zahtjeva i zanovjeta

