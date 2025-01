Narodni front o Centralnom spomen-obilježju: Dok je trajala saradnja između Dodika i Stanivukovića, trajala je izgradnja

Gradski odbor Narodnog fronta saopštio je danas da Centralno spomen-obilježje u Banjaluci nije završeno ni za obilježavanje Dana Republike Srpske. Podsjetili su da je rok za završetak radova bio kraj aprila 2024. godine.

"Nismo do sada rekli ništa, ama baš ništa, povodom izgradnje Centralnog spomen-obilježja u Banjaluci. Smatrali smo da to ne treba da bude predmet političke kampanje. Ni predmet bilo kakvog spora. Nismo komentarisali gdje se gradi, lokaciju ni izgled, niti ćemo komentarisati sada, samo nek se gradi. Činjenica da se sa gradnjom počelo 28 godina nakon rata je dovoljno snažna i za svaku pohvalu. Sada kada je kampanja završena, možemo konstatovati da je teniska kabriolet dvorana na kojoj je oprano 55 miliona maraka, u čijoj izgradnji su učestvovale i gradske i republičke vlasti, sagrađena za mjesec dana, a da Centralno spomen - obilježje još nije završeno", naveli su iz Narodnog fronta.

Podsjećaju da je rok za igradnju odavno je probijen.

"Gradnja Centralnog spomen - obilježja počela je 28. juna 2023. godine uz planirani rok izgradnje od 300 dana, odnosno kraj aprila 2024. Do danas spomenik nije završen. Ko koga blokira, više nije bitno. Nikom se to više ne sluša, bar nama ne. Konstatovaćemo i to da je Centralno spomen - obilježje očigledno postalo predmet političkog obračuna gradskih i republičkih vlasti i narušenih odnosa na relaciji Dodik - Stanivuković. Dok je trajala saradnja, trajala je i izgradnja. Kada je saradnja ove dve osobe „stala“, stalo se i sa završetkom spomenika", saopštili su iz Narodnog fronta.

Navode da je neshvatljivo da jedno ovako bitno pitanje bude predmet nekog usmenog dogovora gradskih i republičkih vlasti, nakon čega postaje i predmet političkog obračuna, što je zaista ispod svakog ljudskog dostojanstva.

"Nadležni kažu da nedostaje nekoliko stotina hiljada maraka da bi se Centralno spomen - obilježje završilo. Park kod Delte je otvoren u kampanji (4,5 miliona), otkriven je i spomenik Tvrtku Kotromaniću i pripadajući park ili skver (3 miliona), otvorena je Kuća Milanovića (5 miliona), otvorena su šetališta (2 miliona) koja su sad poplavljena i ne zna se šta će ostati od njih kad se Vrbas povuče, itd, itd... S druge strane, Vlada je samo u Olimpijski centar Jahorina uložila desetine miliona maraka pokrivajući neizmirene obaveze ovog javnog preduzeća, u razne vile i automobile takođe, za lobiranje po svijetu da ih skinu sa crne liste uložene su stotine miliona maraka i još mnogo toga drugog", poručili su oni.

Konstatuju da je "nečasno" što spomenik nije završen za 9. januar - Dan Republike Srpske.

"Oprostite gospodo, ali to što ste ostavili Centralno spomen - obilježje da „visi“ i što je dočekalo Dan Republike nezavršeno je baš nečasno. Mada za takvo vaše ponašanje nemamo pravu riječ, jer ne postoji riječ da to opiše.

Slava Borcima palim za slobodu Otadžbine, očigledno ih nismo dostojni", zaklučili su iz Narodnog fronta.

