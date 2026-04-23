Gust dim iznad Bugojna: Gori veliko skladište, građani upozoreni na opasne gasove

Veliki požar izbio je danas u skladištu građevinskog materijala firme "Polycommerce" u Bugojnu, a nad gradom se nadvio gust, crni dim koji je uznemirio stanovništvo.

Izvor: Facebook/screenshot

Lokalni mediji prenose da je požar izazvao veliku zabrinutost građana zbog nezvaničnih informacija da se u zahvaćenom skladištu nalaze boje i lakovi.

Iz Civilne zaštite Bugojno saopšteno je da su na terenu svi pripadnici Vatrogasne brigade Bugojno, ali i ekipe iz susjednih opština. U pomoć kolegama stigli su i vatrogasci iz Novog Travnika.

Nadležni su uputili hitan apel građanima, posebno onima koji se nalaze u neposrednoj blizini mjesta događaja, da ostanu u svojim domovima i ne izlažu se dimu.

Sve raspoložive ekipe trenutno se nalaze na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi vatru stavili pod nadzor i spriječili njeno dalje širenje. Uzrok požara biće poznat nakon što se obavi uviđaj.