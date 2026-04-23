logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gust dim iznad Bugojna: Gori veliko skladište, građani upozoreni na opasne gasove

Autor Dušan Volaš
0

Veliki požar izbio je danas u skladištu građevinskog materijala firme "Polycommerce" u Bugojnu, a nad gradom se nadvio gust, crni dim koji je uznemirio stanovništvo.

Požar u Bugojnu Izvor: Facebook/screenshot

Lokalni mediji prenose da je požar izazvao veliku zabrinutost građana zbog nezvaničnih informacija da se u zahvaćenom skladištu nalaze boje i lakovi. 

Iz Civilne zaštite Bugojno saopšteno je da su na terenu svi pripadnici Vatrogasne brigade Bugojno, ali i ekipe iz susjednih opština. U pomoć kolegama stigli su i vatrogasci iz Novog Travnika.

Nadležni su uputili hitan apel građanima, posebno onima koji se nalaze u neposrednoj blizini mjesta događaja, da ostanu u svojim domovima i ne izlažu se dimu.

Sve raspoložive ekipe trenutno se nalaze na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi vatru stavili pod nadzor i spriječili njeno dalje širenje. Uzrok požara biće poznat nakon što se obavi uviđaj.

Tagovi

Bugojno požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ