Izlila se Poričnica: Poplava u Bugojnu kakva se ne pamti 60 godina (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Rijeka Poričnica izlila se sinoć na području opštine Bugojno, uzrokujući dramatične poplave koje lokalno stanovništvo ne pamti punih šest decenija.

Poplava u Bugojnu kakva se ne pamti 60 godina Izvor: Facebook/Bugojno Danas

Nekoliko kuća je poplavljeno, dok je više stambenih i poslovnih objekata ugroženo u mjestu Poriče. Nabujala rijeka stvorila je ozbiljne probleme i u centralnom dijelu opštine. Kod zgrade Opštine, nabujala Poričnica prijeti da poplavi podrume okolnih zgrada, a voda je prodrla i u dvorište Srednje tehničke škole u naselju Poriče.

Zbog izuzetno složene situacije i izlivanja rijeke, obustavljen je saobraćaj na ključnom magistralnom putu Bugojno-Kupres. Vozila se trenutno preusmjeravaju alternativnom rutom kroz naselje Čipuljić.

Iz Službe civilne zaštite Bugojno potvrdili su da su stanje dodatno otežale obilne padavine i intenzivno otapanje snijega.

Međutim, služba navodi da je direktan uzrok katastrofalnih poplava zapravo velika količina različitog otpada koji se nataložio i zaustavio ispod mosta na kritičnom lokalitetu. Nagomilani otpad zaustavio je normalan protok vode, što je dovelo do naglog izlivanja rijeke Poričnice.

Civilna zaštita i sve nadležne službe su na terenu, gdje se intenzivno radi na sanaciji situacije, uklanjanju prepreka i zaštiti preostalih ugroženih objekata.

