Najveća muzička kuća na svijetu pred prodajom? Akman nudi milijarde za "Universal Music"

Američki milijader Bil Akman ponudio je oko 56 milijardi evra za preuzimanje "Juniversal mjuzika", najveće muzičke kompanije u svijetu, saopštila je njegova investiciona firma "Peršing skver".

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

"Juniversal mjuzik", čije je korporativno sjedište u Holandiji, je dom mnogih svjetskih muzičkih zvijezda, poput Tejlor Svift, Lejdi Gage i Bili Ajliš.

To je jedna od tri glavne muzičke izdavačke kuće u svijetu, pored "Vorner mjuzika" i "Soni mjuzika".

Ponuda za preuzimanje uključuje kombinaciju gotovine i novih akcija "Juneversala", prenosi agencija DPA.

Vrijednost jedne akcije procijenjena je na 30,4 evra u okviru ponude, a akcijama kompanije na berzi se trenutno trguje po cijeni od nešto manjoj od 19 evra.

Akman je osnovao "Peršing skver" 2004. godine i lično vodi firmu. Kompanija ima udjele u brojnim velikim američkim firmama, uključujući "Juniversal mjuzik", "Uber", "Amazon" i "Alfabet".