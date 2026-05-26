Najpopularniji parfemi u 2026. godini: Preplavili su društvene mreže, žene ih kupuju bez razmišljanja

Mirisi inspirisani poslasticama posljednjih mjeseci ponovo su među najvećim trendovima u svijetu ljepote. Parfemi sa notama vanile, karamele, pistaća i toplog šećera sve češće biraju žene koje vole nježne, tople i zavodljive mirise.

Ovakvi parfemi poznati su kao gurmanski mirisi jer podsjećaju na kolače, kremaste deserte i slatkiše, ali u sofisticiranijem i elegantnijem izdanju.

Zašto su gurmanski parfemi ponovo toliko popularni?

Stručnjaci smatraju da ljudi danas sve više traže mirise koji pružaju osjećaj topline, sigurnosti i utjehe.

Vanila, karamela i kakao kod mnogih bude prijatne uspomene i stvaraju osjećaj udobnosti, zbog čega ovakvi parfemi često popravljaju raspoloženje.

Posebno su popularni mirisi koji spajaju slatke note sa toplim drvenastim tonovima ili mošusom, jer djeluju ženstveno i luksuzno, bez pretjerane „slatkoće“.

Parfemi koje žene trenutno najviše traže

Među najpopularnijim gurmanskim parfemima izdvajaju se:

Baccarat Rouge 540 brenda Maison Francis Kurkdjian , poznat po notama karamela i prženog šećera

, poznat po notama karamela i prženog šećera Warm Vanilla Sugar brenda Bath & Body Works , jedan od najpoznatijih mirisa vanile

, jedan od najpoznatijih mirisa vanile parfemi sa notama pistaća, pralina, meda i toplog mlijeka koji posljednjih mjeseci dominiraju društvenim mrežama

Sve više žena bira upravo ovakve parfeme jer žele miris koji ostavlja utisak nježnosti, topline i elegancije.

Mogu li mirisi da utiču na raspoloženje?

Psiholozi objašnjavaju da mirisi imaju snažnu vezu sa emocijama i sjećanjima, piše RealSimple.

Zbog toga note poput vanile i karamele kod mnogih stvaraju osećaj zadovoljstva i smirenosti. Iako parfemi ne mogu zameniti hranu ili slatkiše, stručnjaci smatraju da određeni mirisi mogu doprineti boljem raspoloženju i osećaju prijatnosti tokom dana.