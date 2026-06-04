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Legendarna srpska odbojkašica ide u penziju: "Nisam spremna, ali vrijeme je"

Legendarna srpska odbojkašica ide u penziju: "Nisam spremna, ali vrijeme je"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Jovana Brakočević Kancijan, legendarna srpska odbojkašica, odlučila je da se povuče iz profesionalnog sporta. Njena emotivna objava o penziji oduševila je fanove.

Jovana Brakočević završila karijeru Izvor: MN PRESS

Jedna od najboljih srpskih odbojkašica u 21. veku Jovana Brakočević Kancijan (38) odlučila je da stavi tačku na zaista sjajnu igračku karijeru. Jovana je na društvenim mrežama potvrdila da se definitivno penzioniše i da joj je bilo teško da saopšti, kamoli donese ovu odluku.

"Danima (nedjeljama) razmišljam šta da napišem... Kako da sažmem toliko različitih klubova, saigračica, trenera, država... Iskreno, ne znam. Ono što znam jeste da sam zahvalna svakoj osobi koja je bila dio ovog nevjerovatnog putovanja. Iskreno, nisam spremna da se sve ovo završi - ali vrijeme je", napisala je u emotivnoj objavi Jovana Brakočević Kancijan koju duže od dvije decenije gledamo na odbojkaškim terenima.

"Odbojka mi je dala toliko toga. Voljela sam svaki sekund proveden na terenu. Bila je i zauvijek će biti moje srećno mjesto. Mogla bih da napišem čitav esej zahvalnosti, ali neka bude ovako: hvala svima od srca. Najveća zahvalnost ide odbojci - mom poslu, mom životu, mom srećnom mjestu, mojoj ljubavi, mojoj strasti. I ovim je zvanično - završila sam profesionalnu igračku karijeru. Živjeli", zaključila je ona.

Sjajna odbojkašica iz Zrenjanina je počela u lokalnom Poštaru i potom se preselila u Beograd, a već sa 17 godina postala je važan dio reprezentacije Srbije kod Zorana Terzića. Osvojila je deset medalja sa Srbijom, od koje su najznačajnije zlato sa Evropskog iz Beograda (2011. godina), srebro sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru (2016. godina), kao i bronza sa Svjetskog prvenstva u Osaki.

Igrala je na mjestu korektora i nastupala za brojne klubove u Italiji, Kini, Poljskoj, Azerbejdžanu, Indoneziji, Turskoj... U braku je sa bivšim italijanskim odbojkašem Marselom Kancijanom.

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Odbojka Jovana Brakočević

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