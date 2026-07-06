Selektor Meksika "simpatično" izvrijeđao engleskog fudbalera (VIDEO)

Selektor Meksika, Havijer Agire, uvrijedio Entonija Gordona tokom utakmice, ali scena je postala simpatična.

Izvor: X.com/Screenshot

Selektor Meksika Havijer Agire (67) dobacio je uvredu reprezentativcu Engleske Entoniju Gordonu (25), ali od toga je ispala veoma simpatična scena. U 25. minutu, pri rezultatu 0:0, Agire je vidio da mu se Gordon približio, u sebi je pripremio šta će mu reći, a onda ga je pozvao.

"Hej, Gordone... Je*i se", kazao je Agire i raširio najširi osmijeh.

Engleski as i novi fudbaler Barselone nije imao kud nego da se takođe nasmije. Vjerovatno nikad niste vidjeli ovakvo vrijeđanje:

Agire je legendarni meksičko-španski trener i bivši reprezentativac svoje rodne zemlje. U Evropi je vodio Atletiko Madrid tri godine (2006-09), igrao finale Kupa kralja sa Majorkom 2024. i sa Osasunom 2005, kada je vodio srpskog asa Sava Miloševića.

Na klupi Meksika Agire je sjedio u tri mandata, 2001-2002, 2009-2010, a aktuelni boravak trajao je od 2024. do prošle noći, kada je smijenjen odmah poslije poraza od Engleske. Umjesto njega je selektor postao legendarni fudbaler te zemlje Rafa Markez.

Bonus video: Engleska - Meksiko 3:2

Engleska - Meksiko 3:2 Izvor: YouTube/Arena sport

(MONDO)