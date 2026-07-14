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Hari Kejn kritikovao engleske medije pred polufinale Mundijala: "Šta hoćete da Džud Belingem kaže?"

Hari Kejn kritikovao engleske medije pred polufinale Mundijala: "Šta hoćete da Džud Belingem kaže?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Hari Kejn je pred utakmicu Engleske i Argentine dobio pitanje u vezi svađe između Džuda Belingema i Tomasa Tuhela.

hari kejn isprozivao britanske medije zbog mundijala Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Engleska igra protiv Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva, ali to nije glavna tema. Mnogo više se priča o javnoj raspravi selektora Tomasa Tuhela i Džuda Belingema koji su imali "svađu" poslije meča sa Norveškom. Između ostalog je šef struke rekao da ekipa mora da igra mnogo bolje. O tome su pitali i kapitena Harija Kejna.

"Mislim da smo svi razumjeli poruku. Igrači na terenu bolje od svih znaju kada igraju dobro, kada to nije slučaj, to je dio fudbala. Svi razumijemo šta je šef mislio. Hvalio nas je često kao grupu, posebno sa mentalne strane", rekao je Kejn za "BBC".

Na njegove komentare je fudbaler Reala odgovorio oštro i rekao da "možda Tuhel ne zna kako je igrati u takvim uslovima protiv Erlinga Holanda".

"Kada igraš takav meč i dva minuta poslije meča dobiješ takvo pitanje, ne znaš šta je trener stvarno rekao. Šta želiš da Džud kaže? Prošli smo kroz veliku bitku, bilo je teško. Lako je stvoriti podjelu, to je nešto što Englezi često rade na velikim turnirima. Tu smo gdje smo zbog zajedništva i stvari su potpuno drugačije. Svi smo zajedno, igrači, treneri, ponekad se pravi drugačija slika od onakve kakva je zaista."

"Tuhel kaže ono što misli"

Upitan je i engleski napadač da li je to možda i razlika kod njemačkog stručnjaka. Ta direktnost.

"Možda je i do toga. Kaže ono što misli, ljudi to znaju da cijene. Iskrenost, emocije, osjećaj. Sve to osjetiš kada priča, nema pripremljen govor ili tako nešto, kaže ono što mu dođe. Mislim da je to ono što ga čini time što jeste, jedan je od najboljih menadžera na svijetu i njegov karakter je važan faktor u tome", zaključio je Kejn.

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00:22
Kejn promašio penal
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

Hari Kejn Džud Belingem Engleska Mundijal 2026

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