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Norveška ispašta zbog novog pravila u fudbalu: Pobijedila bi Englesku da nije uvedeno "juče"

Norveška ispašta zbog novog pravila u fudbalu: Pobijedila bi Englesku da nije uvedeno "juče"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Engleska je pobijedila Norvešku u polufinalu, ali se raspravlja o spornim situacijama i novim pravilima VAR-a koja su uticala na ishod meča.

Nova pravila zbog kojih je Engleska pobijedila Norvešku Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Engleska je prošla u polufinale Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je poslije produžetaka pobijedila Norvešku (2:1), međutim poslije utakmice i te kako se priča o kontroverznim situacijama. Daleko najviše je pažnju privukao prvi gol Engleske, kad čip u lopti nije registrovao da je lopta dirala sajlu od kamere, ali nije to jedino bilo sporno.

Norveška je početkom drugog poluvremena postigla gol preko Hegema koji je sudija Klemon Turpan poništio na poziv iz VAR sobe, pošto je u začetku akcije Haland odgurnuo Andersona, tako da je Norveška dobila samo novi korner.

Poništen gol Norveške protiv Engleske
Izvor: TV Arena sport

Da li je tu sudija ispravno postupio? Sudeći prema instrukcijama koje su sudije dobile pred početak Svjetskog prvenstva, čini se da je Turpan slijedio protokol - i već smo na ovom turniru viđali slične situacije. Prije svega na meču Njemačke i Paragvaja, kad nije priznat gol "pancerima", zbog kog su kasnije i ispali sa Mundijala.

Ipak, znamo da je Arsenal prošle sezone mnogo puta zatresao protivničku mrežu nakon "guranja" u kaznenom prostoru za koje sudije nisu prekidale igru, tako da je fudbalerima očigledno potrebno prilagođavanje na nova pravila.

Šta kažu nove instrukcije?

Da nije bilo novih instrukcija pred početak Svjetskog prvenstva, možda se ne bi ni igrali produžeci u Majamiju. IFAB (Međunarodni odbor fudbalskih asocijacija) objavio je da su prekršaji dok lopta nije u igri ipak podložni VAR provjeri:

"IFAB je odobrio pojašnjenje protokola za VAR koje će se primjenjivati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a odnosi se na očigledne prekršaje tima koji je u napadu počinjene prije nego što je lopta u igri nakon kornera ili slobodnog udarca, ako su ti prekršaji direktno uticali na gol, jedanaesterac ili neku disciplinsku odluku. Ako prekršaj ispunjava kriterijume koji su navedeni, VAR će preporučiti sudiji da pregleda snimak", objašnjeno je.

"Nakon toga, ako sudija utvrdi da se prekršaj dogodio prije nego što je lopta bila u igri, biće izrečena odgovarajuća disciplinska mjera, a korner ili slobodni udarac biće ponovljeni."

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Mundijal 2026 Norveška Engleska

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