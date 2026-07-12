"Nemojte da me ne poštujete": Mesi podignutim prstom zaprijetio Portugalcu na SP

Najboji fudbaler svih vremena Lionel Mesi nije bio zadovoljan ponašanjem sudije Pinjeira.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Argentine obezbijedila je još jedan plasman u polufinale Svjetskog prvenstva - nakon što su poslije 120 minuta igre savladali Švajcarsku (3:1) i u borbi za finale igraće protiv Engleske. Taj meč privlačiće pažnju čitave planete, a biće i onih koji će pričati o sudijskim odlukama koje su dovele do sudara Argentine i Engleske.

Na pobjedu Engleza uticao je "čip", odnosno senzor koji detektuje svaki kontakt sa loptom, dok su Argentinci dobili veliku pomoć VAR tehnologije koja je donijela ispravnu odluku, ali možda nije u potpunosti pravilno korišćena. Zbog tih detalja mnogima je promakla ozbiljna rasprava koju je Mesi imao sa glavnim arbitrom, portugalskim sudijom Žoaom Pinjeirom.

"Molim Vas, obraćajte mi se kako treba. Nemojte da me ne poštujete - ja se Vama obraćam sa maksimalnim poštovanjem", navodno je Lionel Mesi rekao glavnom arbitru meča u jednoj situaciji, uz podignut prst koji signalizira prijetnju. Bilo je više trenutaka u kojima je kapiten reprezentacije Argentine prilazio glavnom sudiji, ali njihova kratka rasprava nije imala posljedice.

Lionel Mesi nije dozvolio da Žoao Pinjeiro razgovara sa njim na neprikladan način, već je od sudije tražio da spusti ton i prilagodi se konverzaciji. Kratak verbalni sukob koji su imali brzo je postao hit na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo na utakmici Argentine i Švajcarske: