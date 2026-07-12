Švajcarski selektor Murat Jakin kritikovao je sramnu odluku sudije koja je isključila Brila Emboloa, tvrdeći da fudbal nije pobijedio.

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Fudbalska reprezentacija Švajcarske nije bila daleko od iznenađenja protiv Argentina u Kanzas Sitiju, odnosno desetak minuta dijelilo ju je od penala - gdje je sve moguće. Argentina je povela u 10. minutu preko Aleksisa Mekalistera, da bi Dam Endoj uspio da izjednači rezultat u 57. minutu.

Samo nekoliko minuta kasnije, Švajcarska je ostala sa desetoricom na terenu pošto je isključen Bril Embolo i to nakon što je prvo iznudio žuti karton Leandru Paredesu.

Švajcarski fudbaler Bril Embolo plakao na terenu zbog isključenja protiv Argentine. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Uključila se VAR soba zbog "zamjene identiteta" i utvrđeno je da je Embolo simulirao prekršaj. Tako je Paredesu poništen karton, a Embolo je dobio drugi žuti - zbog čega je morao ranije na tuširanje. Ostavio je svoje saigrače na cjedilu pošto je dobio jedan od najglupljih kartona na turniru, premda ga je njegov selektor Murat Jakin branio.

"Kažnjeni smo zbog greške. Nije bilo razloga za taj karton i ja zaista ne razumijem to. Bila je to bezazlena situacija, nije bilo nikakve loše namjere", rekao je Jakin, kao da je zaboravio da je njegov igrač "izmislio" prekršaj Paradesa.

Vidi opis Švajcarci grme poslije Argentine: "Fudbal nije pobijedio, sramna odluka sudije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

"Ta sudijska odluka je bila prosto nevjerovatna. Potpuno se ne slažem sa njom. Kontakt je bio očigledan i ne razumijem kako su sudija i VAR došli do tog zaključka", dodao je selektor Švajcarske koji je poput mnogih na turniru nastavio da tvrdi da je Argentina favorizovana.

Kada je shvatio šta je rekao, ujeo se za jezik i spustio loptu: "Ne bih rekao da su bili favorizovani. Imali smo fer i otvorenu utakmicu. Oba tima su igrala fudbal. Fudbal danas nije pobedio. Kažnjeni smo greškom. Bio je to odlučujući trenutak koji je rešio ishod meča. Možemo sada da se žalimo, ali moram da čestitam Argentini...", naglasio je Jakin čija ekipa je svakako već došla do najvećeg rezultata u istoriji.