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Kako je čip u lopti osjetio kosu Hrvata, a nije sajlu? Stiglo je objašnjenje koje konačno ima smisla

Kako je čip u lopti osjetio kosu Hrvata, a nije sajlu? Stiglo je objašnjenje koje konačno ima smisla

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Otkrijte kako čip u lopti može da registruje dodire čak i sa kosom, ali ne i sajlom koja drži TV kameru. Pojavilo se objašnjenje koje ima smisla.

Kako je čip u lopti osjetio kosu Hrvata, a nije sajlu? Stiglo je objašnjenje koje konačno ima smisla Izvor: TV Arena sport/screenshot

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadu obilježili su dobar fudbal i kontroverze oko suđenja, a vjerovatno najveća tiče se čipa u lopti. Adidasova lopta ima senzor u sebi i trebalo je da pomogne sudijama da registruje i pokaže dodire kada postoji dilema koga je zakačila, a umjesto toga dobili smo samo novu dramu.

Tako je na meču Portugala i Hrvatske "pomogla" Kristijanu Ronaldu i drugovima da izbjegnu produžetke, pošto je navodno uspjela da registruje kosu Igora Matanovića i sudija je pokazao ofsajd. Taman kada se bura smirila, nekoliko dana kasnije Englezima je ova lopta donijela gol protiv Norveške, kada nije registrovano da je zakačila sajlu od kamere, a na prvi pogled utisak je da je lopta promijenila putanju.

Zašto je čip u lopti zabilježio jednu, a nije drugo?

Kako piše španska "Marka", objašnjenje bi se moglo kriti u načinu rada takozvane pametne lopte. U lopti Adidas Trionda nalazi se inercijalni senzor pokreta (IMU) koji 500 puta u sekundi registruje udarce, vibracije i promjene smjera. Svaki kontakt sa loptom, bilo nogom, glavom ili nekim drugim predmetom, stvara karakterističan signal. Drugim riječima, senzor u lopti uvijek "osjeti" udarac.


To je zapravo samo prvi korak, pošto se prikupljeni podaci putem "radijskog signala" šalju mreži antena postavljenih oko terena, koje zatim dobija VAR soba. To su dakle dva odvojena procesa: registracija kontakta i prenos podataka.

S obzirom da nas "oči ne lažu", pretpostavlja se da je "slijepa tačka" kriva za to što nije prijavljen dodir. Metalne konstrukcije koje su visoko iznad terena mogle su da ometaju radijske signale pametne lopte i VAR tehnologije, tako da je tu možda moglo da dođe do zaustavljanja prenosa informacije.

Bilo kako bilo, čak i da je to tačno, u pitanju je veliki propust jer su se sudije oslonile isključivo na čip u lopti, bez dalje ideje da se udubljuju u odluke.

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Da li je gol Belingema bio regularan?

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BONUS VIDEO:

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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