logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta sad izvodi Janik Siner? Prošli put predao Alkarazu na 0:5, sad opet ima alibi

Šta sad izvodi Janik Siner? Prošli put predao Alkarazu na 0:5, sad opet ima alibi

0

Da li Janik Siner samo glumi ili je zaista povrijeđen? Nije mu ovo prvi put pred meč sa Alkarazom.

Da li je Siner povrijeđen ili glumi povredu pred finale US Opena Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Janik Siner je odigrao vrlo dominantno ove godine na US Openu i stigao je do finala gdje će večeras igrati protiv Karlosa Alkaraza (20.00), međutim čini se da polako pravi pokriće ako ne ostvari željeni rezultat. Italijan ima slabiji međusobni skor od rivala iz Španije (9:5), a nedavno mu je predao i finale Sinsinatija posle 0:5 na semaforu, da bi se samo nekoliko dana kasnije pojavio u Njujorku gdje je bez ikakvih poteškoća igrao i stigao do novog finala US Opena.

Sada je Siner pred meč sa Alkarazom otkazao trening zbog nove "sitne povrede" kojom je zabrinuo svoje navijače, dok one koji navijaju za Španca nije ubijedio, pošto sumnjaju da je uopšte povrijeđen.


Imao je samo malu nelagodnost u predjelu stomaka u jednom trenutku, ali poslije tretmana kod fizioterapeuta to je nestalo, tako da ne mislim da je nešto ozbiljno", rekao je njegov trener Simone Vanjoci koji je istakao da se povreda javila ranije tokom ovog turnira.

"Kada se vratio sa tretmana, u prvih nekoliko gemova nije bio siguran kako se osjeća i nije forsirao previše. Onda je počeo da pojačava igru i servis mu se popravio, tako da mislim da će u nedjelju biti prilično spreman i opušten", dodao je on.

Podsjetimo, Siner je u polufinalu pobedio Feliksa Ože-Alijasima, dok je Alkaraz bio bolji od Novaka Đokovića.



Tagovi

Janik Siner Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC