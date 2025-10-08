"Podigni nivo, da bi bio kao oni": Teniske legende kritikuju Zvereva, osuđuju ga jer je rekao istinu

Saša Zverev izazvao je mnogo pozitivnih i negativnih kritika javnosti nakon što je iznio tvrdnju da su tereni prilagođeni dvojici najboljih igrača sveta. Zbog toga su na račun Nijemca stigli i komentari legendarnih tenisera.

Aleksander Zverev završio je takmičenje u Šangaju nakon što je Artur Rinderkneš bio bolji od Nijemca u drugom kolu turnira. Ispadanje trećeg igrača svijeta bilo je nevjerovatno, ali ni izbliza onoliko koliko je komentar Zvereva o Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru o prilagođavanju terena pokrenuo lavinu u javnosti. Zbog toga su na račun Nijemca stigle brojne kritike.

Rik Maći i Rene Stabs, bivši teniseri, morali su da odgovore Saši Zverevu. Iako komentar Nijemca nije bila direktna kritika dvojici najboljih tenisera svijeta, već kritika organizatorima zbog monotonosti turnira, čini se da su mnogi opasku Zvereva shvatili poprilično lično. Ideja jeste da se na različitim turnirima igra na različitim podlogama, ali utisak je da organizatori turnira ne mare mnogo za nepisana pravila, već kako kaže Zverev - žele da Alkaraz i Siner što bolje prođu na tim turnirima.

Zbog toga je Aleksander Zverev rekao: "Mrzim kada je brzina terena svuda ista. I znam da su direktori turnira išli u tom pravcu jer su htjeli da Siner i Alkaraz osvoje svaki turnir... Uvijek smo imali različite podloge - nisi mogao da igraš isti tenis na travi, betonu i na šljaci. Danas možeš da igraš isto na svakoj podlozi. Na turneji sam već deset, preko deset godina, zapravo 11, 12 godina i uvijek smo imali različite podloge, uvijek ste imali turnire koji su vam se sviđali, uvijek ste imali turnire koji vam se nisu baš sviđali", rekao je Zverev.

"Tenis se nije mogao igrati na isti način na travnatom, tvrdom ili šljakastom terenu.Danas se može igrati gotovo na isti način na svakoj podlozi. Ne sviđa mi se, nisam ljubitelj toga, mislim da tenisu trebaju stilovi igre, tenisu je potrebna malo raznolikosti, a mislim da nam to trenutno nedostaje."

Šta je Rene Stabs poručila Zverevu?

Bivša prva igračica svijeta Rene Stabs morala je da prokomentariše izjavu Saše Zvereva, pa je tako započela: "Da li se Zverev šali? Ako misli da to rade da bi pomogli Karlosu i Janiku, evo dobrog primjera", započela je u podkastu "The Renna Stubbs Tennis Podcast".

"Kao da ovi momci pobjeđuju na svakoj podlozi. Stavite ih na spor teren, na klizav i oni će pobijediti. Zato što će se prilagoditi. Imali ste lošu selekciju udaraca na mreži, pa je vaš forhend otišao nizbrdo kada je bilo najvažnije. Prestanite da tražite izgovore", poručila je.

Šta je Rik Maći poručio Zverevu?

Teniski trener Rik Maći bio je još suroviji, pa je Nemcu poslao poruku da podigne svoj nivo igre umjesto što se žali na turnire.

"Zverev i ostali cvrkuću govoreći da direktori prilagođavaju brzinu terena u korist Alkaraza ili Sinera. Ovo je drugi nivo sitnica, jer su oni drugi nivo. Samo treba da podignete nivo igre na bilo kom terenu, onda to nije bitno. Tačno", napisao je na tviteru.

Šta je Federer rekao?

Rodžer Federer jedan je od rijetkih koji je izneo sličan stav kao i Saša Zverev. Debata o brzini terena se sve više zahuhtava, a jedan od najboljih svih vremena govorio je o tome:

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim.To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer.

"Direktori se vode logikom: Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate? Na neki način, to koristi tenisu", dodao je.

