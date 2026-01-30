logo
Karlos Alkaraz povraćao usred polufinala Australijan opena: Španac jedva stajao na nogama

Karlos Alkaraz povraćao usred polufinala Australijan opena: Španac jedva stajao na nogama

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz počeo je da povraća usred meča protiv Saše Zvereva, muči se i jedva stoji na nogama na Australijan openu.

karlos alkaraz povracao na australijan openu Izvor: Printscreen/twdtv/X

Karlos Alkaraz i Saša Zverev igraju meč pun tenzije i drame na Australijan openu. Vodio je Španac sa 2:0 u setovima i išao ka pobjedi i onda su krenuli veliki problemi sa povredom. Tražio je medicinski tajm-aut, zbog čega je Nijemac vikao i na Marijanu Veljović.

Tvrdio je Saša da su u pitanju samo grčevi, da ne smije da mu dozvoli da traži ljekarsku pomoć, jer to nije po pravilima. Međutim, stvari su bile ozbiljnije nego što je djelovalo. Španski igrač je pored problema u predjelu prepona imao i dodatne poteškoće, pa je tako povraćao usred meča.

"Povraćao sam, povraćao sam. Ne znam da li da uzmem nešto. Pokušavam da saznam. Ne znam", rekao je Alkaraz u pauzi između šestog i sedmog gema u trećem setu kada je prišao loži u kojoj se nalaze njegovi treneri. Nekoliko minuta kasnije je tražio pomoć ljekara...

Tamo se nastavlja velika drama, pošto je u toku peti set, a poslije tog meča na teren izlaze Novak Đoković i Janik Siner.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)

