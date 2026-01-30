Karlos Alkaraz povraćao usred polufinala Australijan opena: Španac jedva stajao na nogama

Karlos Alkaraz počeo je da povraća usred meča protiv Saše Zvereva, muči se i jedva stoji na nogama na Australijan openu.

Karlos Alkaraz i Saša Zverev igraju meč pun tenzije i drame na Australijan openu. Vodio je Španac sa 2:0 u setovima i išao ka pobjedi i onda su krenuli veliki problemi sa povredom. Tražio je medicinski tajm-aut, zbog čega je Nijemac vikao i na Marijanu Veljović.

Tvrdio je Saša da su u pitanju samo grčevi, da ne smije da mu dozvoli da traži ljekarsku pomoć, jer to nije po pravilima. Međutim, stvari su bile ozbiljnije nego što je djelovalo. Španski igrač je pored problema u predjelu prepona imao i dodatne poteškoće, pa je tako povraćao usred meča.

"Povraćao sam, povraćao sam. Ne znam da li da uzmem nešto. Pokušavam da saznam. Ne znam", rekao je Alkaraz u pauzi između šestog i sedmog gema u trećem setu kada je prišao loži u kojoj se nalaze njegovi treneri. Nekoliko minuta kasnije je tražio pomoć ljekara...

Apparently, while 3-2 in the 3rd, up 2 sets to none on Alexander Zverev, Carlos Alcaraz threw up twice into a towel (we thankfully can’t see the vomit), and told his team that, as well as that he couldn’t drink any fluids then.



The drama continues vs Sascha

@twdtv1pic.twitter.com/6VpgtJoUr2 — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells)January 30, 2026

Tamo se nastavlja velika drama, pošto je u toku peti set, a poslije tog meča na teren izlaze Novak Đoković i Janik Siner.

