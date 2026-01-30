logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Zverev napravio skandal na Australijan openu: Vikao na Marijanu Veljović, zvao supervizora i psovao

Saša Zverev napravio skandal na Australijan openu: Vikao na Marijanu Veljović, zvao supervizora i psovao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Saša Zverev bio je bijesan na Marijanu Veljović jer je dozvolila Karlosu Alkarazu da uzme medicinski tajm-aut. Poslije toga je zvao i supervizora, pa su se čule i psovke...

sasa zverev vikao na marijanu veljovic u melburnu Izvor: Printscreen/Eurosport

Karlos Alkaraz i Saša Zverev igraju prvi meč polufinala na Australijan openu i tamo je njemački teniser napravio potpuni haos. I to u završnici trećeg seta u momentu kada je španski igrač vodio sa 2:0 usetovima. Haos se dogodio u devetom gemu kada je Karlos počeo da se muči, jedva se kretao po terenu, držao se u predelu prepona.

U tim momentima je, sa vidnim problemima sa kretanjem, pokušavao da se isteže, a to je razbjesnilo Nijemca koji je tada počeo da viče na Marijanu Veljović. Ona je sudija u stolici i zasmetalo mu je to što je njemu prethodno dala opomenu za odugovlačenje, a Karlosa pušta.

"Zašto nisi pustila sat? Grčevi su u pitanju, zašto ne krene vrijeme", vikao je Saša, na šta mu je Marijana smireno i kulturno odgovorila "da ona ne može da zna da li su u pitanju grčevi ili povreda".

Bio je to samo početak haosa. Alkaraz je sjeo na klupu i tražio pomoć ljekara. Signalizirao je Marijani Veljović da mu pomogne što je ona brzo učinila. Španac je zatim objasnio šta ga boli i u čemu je problem i zatražio je medicinski tajm-aut.

"Ovo je sr**e"

Izvor: Printscreen/Eurosport

Upravo je taj momenat dodatno iznervirao Zvereva koji je tražio da supervizor dođe na teren i objašnjavao da po pravilima nije dozvoljeno da se traži pomoć ljekara za grčeve. Pričao je na njemačkom na njim i ponavljao samo "grčevi, grčevi". Imao je povišen ton sve vrijeme i bio je u šoku zašto je to dozvoljeno.

Onda je otišao do svoje lože gdje su njegov brat Miša i otac Aleksander Zverev senior i vikao je na njih "Ovo je sr**e". Oni su mu pokazivali da ostane fokusiran, da misli samo na meč. Poslije ukazane pomoći se meč nastavio. Jasno je bilo da je Saša želio što prije da se meč nastavi i da iskoristi lošu situaciju u kojoj je njegov rival, dok je Karlosu odgovarala pauza.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Zverev Australijan open Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC