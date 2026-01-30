Saša Zverev napravio skandal na Australijan openu: Vikao na Marijanu Veljović, zvao supervizora i psovao

Saša Zverev bio je bijesan na Marijanu Veljović jer je dozvolila Karlosu Alkarazu da uzme medicinski tajm-aut. Poslije toga je zvao i supervizora, pa su se čule i psovke...

Karlos Alkaraz i Saša Zverev igraju prvi meč polufinala na Australijan openu i tamo je njemački teniser napravio potpuni haos. I to u završnici trećeg seta u momentu kada je španski igrač vodio sa 2:0 usetovima. Haos se dogodio u devetom gemu kada je Karlos počeo da se muči, jedva se kretao po terenu, držao se u predelu prepona.

U tim momentima je, sa vidnim problemima sa kretanjem, pokušavao da se isteže, a to je razbjesnilo Nijemca koji je tada počeo da viče na Marijanu Veljović. Ona je sudija u stolici i zasmetalo mu je to što je njemu prethodno dala opomenu za odugovlačenje, a Karlosa pušta.

"Zašto nisi pustila sat? Grčevi su u pitanju, zašto ne krene vrijeme", vikao je Saša, na šta mu je Marijana smireno i kulturno odgovorila "da ona ne može da zna da li su u pitanju grčevi ili povreda".

Bio je to samo početak haosa. Alkaraz je sjeo na klupu i tražio pomoć ljekara. Signalizirao je Marijani Veljović da mu pomogne što je ona brzo učinila. Španac je zatim objasnio šta ga boli i u čemu je problem i zatražio je medicinski tajm-aut.

"Ovo je sr**e"

Upravo je taj momenat dodatno iznervirao Zvereva koji je tražio da supervizor dođe na teren i objašnjavao da po pravilima nije dozvoljeno da se traži pomoć ljekara za grčeve. Pričao je na njemačkom na njim i ponavljao samo "grčevi, grčevi". Imao je povišen ton sve vrijeme i bio je u šoku zašto je to dozvoljeno.

Onda je otišao do svoje lože gdje su njegov brat Miša i otac Aleksander Zverev senior i vikao je na njih "Ovo je sr**e". Oni su mu pokazivali da ostane fokusiran, da misli samo na meč. Poslije ukazane pomoći se meč nastavio. Jasno je bilo da je Saša želio što prije da se meč nastavi i da iskoristi lošu situaciju u kojoj je njegov rival, dok je Karlosu odgovarala pauza.

