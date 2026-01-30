logo
"Da li me iznenadio? Ljudi, Novak ima 24 slema": Siner držao najkraću konferenciju ikada i priznao da ga boli

"Da li me iznenadio? Ljudi, Novak ima 24 slema": Siner držao najkraću konferenciju ikada i priznao da ga boli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Janik Siner imao je najkraću konferenciju za medije na Australijan openu poslije poraza od Novaka Đokovića. Pomalo su ga nervirala pitanja novinara.

Janik Siner imao je najkraću konferenciju za medije na Australijan openu Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Janik Siner bio je veliki favorit i mnogi su vidjeli da će u finalu Australijan opena da igra protiv Karlosa Alkaraza. Tako nije mislio Novak Đoković, koji je poslije više od četiri sata borbe napravio preokret - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Poslije meča je Italijan održao najkraću konferenciju u Melburnu, pričao je manje od pet minuta i priznao da mu je mnogo teško.

"Boli me mnogo. Ovo je veoma važan slem za mene, posebno zbog istorije, ali se dešava. Bio je veoma dobar meč, imao sam dosta šansi, nisam ih iskoristio i to je ishod. Boli me mnogo", počeo je Siner.

Prvo pitanje za njega bilo je - u kom momentu je osjetio da mu meč "bježi"?

"Nije bilo jednog trenutka, moram da budem iskren. Imao sam svoje šanse i u petom setu, dosta brejk lopti sam propustio. Novak je pogodio neke nevjerovatne udarce, probao sam neke drugačije stvari i nije mi uspjelo. Bio je pravi rolerkoster, svašta se dešavalo", rekao je Siner.

"Da li te je Novak iznenadio"

Novinare je zanimalo i da li ga je Novak iznenadio nečim u ovom duelu.

"Osvojio je 24 grend slem trofeja, poznajemo se dosta dugo. Uvijek sam govorio da se nikad ne zna. Ne mogu da kažem da me iznenadio, jer pričamo o čovjeku koji je najbolji toliko dugo godina. Igra manje turnira zbog svojih godina, ali svi znamo koliko su slemovi bitni za njega, mene, Karlosa. Ima i mali dodatni motiv. Nadam se da ću uspjeti da izvučem pouke iz ovoga i da vidim šta mogu da unaprijedim. Svaki naš meč je različit. Ne mogu da se porede mečevi sa Rolan Garosa i Vimbldona, ovdje je drugačije. Ne može da se poredi."

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Siner je propustio osam brejk lopti u petom setu. Svjestan je da je to previše.

"U većini tih prilika je servirao veoma dobro, moram i to da kažem. Imao sam šanse, imali smo duge razmjene više puta, neke udarce sam propustio i to se dešava, to je tenis. Moram da mu dam mnogo, mnogo zasluga za način na koji je igrao. Ja sam se dobro osjećao."

Pogledajte

00:48
Novakov trener plače posle pobede
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Na kraju su novinari konstatovali i da je ukupno osvojio više poena od Đokovića na cijelom meču.

"Nisam koristio svoje šanse, posebno na kraju kada se on mučio sa brejk loptama. Znam da sam uzeo više poena, ali je to u isto vrijeme potpuno nebitno kada pogledate rezultat", zaključio je Siner.

