"Znate kako kaže moj ćale?": Novak Đoković otkrio kome je poslao poruku ćirilicom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je nakon pobjede nad Janikom Sinerom ispisao tri riječi na ćirlici, a zatim citirao oca Srđana.

Novak Đoković o poruci Nešto ste rekli Izvor: eurosport/MONDO/Uroš Arsić

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće finale Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza i boriti se za 25. grend slem titulu, nakon što je u polufinalu eliminisao Janika Sinera. Njegov impresivan rezultat u Melburnu privukao je pažnju čitavog svijeta, a veoma zanimljiva bila je i poruka koju je markerom napisao na kameri nakon meča.

Kada je savladao italijanskog tenisera, Novak Đoković je ćirilicom napisao "Nešto ste rekli?" i tako poslao snažnu poruku svima koji nisu vjerovali u njegove uspjehe. Upitan da prokomentariše taj detalj, najbolji igrač svih vremena je citirao svog oca Srđana Đokovića.

"Za njih... Pročitali ste... Da, za njih. Što kaže moj ćale: Za sve one stručnjake koji bolje znaju. Za njih - prepoznaće se", rekao je Novak Đoković u Melburnu, nakon što je u maratonskom meču savladao Janika Sinera i izborio finale Australijan opena protiv Karlosa Alkaraza.

Novaka Đokovića su prethodnih dana pomalo nervirali komentari na društvenim mrežama, novinari koji su mu postavljali loše formulisana pitanja, bivši teniseri koji su ga već otpisali, vjerovatno i kladionice koje su ga proglasile za autsajdera protiv Janika Sinera. Svima im je odgovorio na pravi način - jednom od najvećih pobjeda u posljednjih nekoliko godina.

Polufinale Australijan opena pokazalo je da Novak Đoković nema zašto da juri Karlosa Alkaraza ili Janika Sinera kako je to predstavio jedan novinar, ali i da su teniske legende poput Džona Mekinroa, Matsa Vilandera i Džima Kurijera požurile da ga otpišu iz borbe za trofeje na najvećim turnirima. 

