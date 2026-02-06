Muratoglu ponizio "Veliku trojku": Nadal nije mogao da ćuti, poslao odgovor koji će se pamtiti

Legendarni Rafael Nadal komentarisao je izjavu teniskog trenera Patrika Muratoglua da Novak Đoković nije bolji teniser od Karlosa Alkaraza.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igrao je finale Australijan opena, prethodno je pobijedio Janika Sinera u polufinalu, a onda je zaostao na korak od pehara, dok je Karlos Alkaraz iskoristio priliku. Iako je Srbin sa 38 godina odigrao nekoliko nevjerovatnih mečeva u Melburnu, to za teniskog stručnjaka Patrika Muratoglua nije bilo dovoljno. I ne samo da je osporio rad najtrofejnijeg, već u sličnom kontekstu spomenuo i Rafaela Nadala i Rodžera Federera, zbog čega je španski teniser čak i javno reagovao.

Novak Đoković ima 38 godina i u sezoni za nama je igrao sva polufinala grend slem turnira. S druge strane, jedini koji su uspjeli da mu stanu na put bili su Janik Siner i Karlos Alkaraz. S obzirom na to da su Španac i Italijan znatno mlađi u odnosu na Srbina, ne čudi njihov uspjeh, ali jednostavno se ne smije osporiti nevjerovatna igra Novaka Đokovića, u poznim godinama karijere.

Posebno od odlaska Rodžera Federara u penziju, potom i Rafaela Nadala, teniski svijet plašio se da li će imati novu "Veliku trojku". Međutim, Novak je ostao na terenu i i dalje prijeti omladincima, ali prema mišljenju Patrika Muratoglua, čak i odigrano finale protiv Karlosa Alkaraza ne dokazuje da ne Novak najbolji svih vremena. Ni Novak, ni Rafa, ni Rodžer.

"Za one koji misle da Đokovićeva pobjeda nad Sinerom u polufinalu Australijan opena znači da 'velika trojka' igra bolji tenis od Alkaraza i Sinera - to je vrlo kratkovid pregled stanja stvari.Dozvolite da objasnim", započeo je Muratoglu na TikTok nalogu.

"Prije svega, uzimate jedan meč i od njega ste izveli zaključak. Samo se sjetite da je Siner dobio prethodnih pet međusobnih mečeva protiv Novaka. Jedan meč me neće natjerati da promijenim mišljenje o onome što gledam posljednje dvije ili tri godine. Janik se brže kreće, jače udara, ranije uzima lopticu i bolje servira od Novaka."

I kada se izuzmu sve "mnogo bolje funkcije" mladog Sinera, Muratoglu je pronašao i jedan problem.

"Novak je mentalno najjači teniser u istoriji i to je napravilo razliku. To je ono što je obilježilo čitavu njegovu karijeru."

"Siner je tokom cijelog meča osvojio 12 poena više od Novaka, ali je izgubio jer je Novak osvajao one najveće, one koji su najviše značili. Novak nije bolji teniser od Sinera, ali je najveći takmičar u istoriji i bio je bolji od Janika Sinera u tom meču", zaključio je Muratoglu.

Možda Rafael Nadal i Novak Đoković tokom karijere nisu izgledali kao najbolji prijatelji, ali je jasno je da između Španca i Srbina postoji veliko poštovanje. Mogli smo da primijetimo to i na ovogodišnjem Australijan openu, gdje je Novak, baš poslije finala, uputio nekoliko riječi i "kralju šljake". Možda je zbog toga, možda i zbog uvjerenja da Muratoglu zaista greši, Rafa morao da reaguje.

Rafael Nadal’s comment under a Mouratoglou post, where he says that Djokovic beating Sinner at AO doesn’t prove the Big 3 are better players than him and Alcarazpic.twitter.com/E8tRoU7WVI — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)February 5, 2026

Nisu bile potrebne riječi da bi se opisala greška teniskog trenera, pošto je Nadal emotikonima otkrio kako se osjeća poslije tvrdnji Muratoglua. U komentaru je ostavio pet smajlija, prvi koji drži ruku preko usta i smije se, pored njega se našao i onaj koji drži ruke preko očiju i obazrivo gleda kroz prste - što opisuje nevjericu, a onda su naredna tri objašnjavala da "umire" od smijeha.

Možda je Karlos Alkaraz postao najmlađi teniser svih vremena koji je osvojio sva četiri grend slema, ali pred njim su godine i godine dokazivanja. Sa druge strane, Siner je do sada slavio četiri puta na velikim turnirima i jedino u karijeri nije osvojio Rolan Garos. Prema tome, dvojica mladića moraće još dugo godina da se dokazuju na teniskoj sceni, a dokle god im Novak Đoković bude parirao taj posao neće biti lak.

