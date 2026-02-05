logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italijani ne mogu da se pomire sa porazom: Tvrde da je Siner izgubio od Đokovića iz bizarnog razloga

Italijani ne mogu da se pomire sa porazom: Tvrde da je Siner izgubio od Đokovića iz bizarnog razloga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Janik Siner ostao je bez već viđenog finala Australijan opena sa Karlosem Alkarazom.

Janik Siner zbog reketa izgubio od Novaka Đokovića Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner bio je apsolutni favorit u polufinalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića. Mimo svih očekivanja Srbin je izvojevao herojsku pobjedu poslije borbe u pet setova, a javnost u Italiji i dalje ne može da se pomiri sa tim. Trenutno drugi "reket" planete je propustio priliku da veže tri titule u Melburnu i ispiše istoriju "bijelog sporta".

Siner je promijenio model reketa pred start sezone, što mnogi smatraju rizičnim potezom. Jasno je da ovo ne može biti opravdanje za njegov neuspjeh, ali je ovim povodom morao da se oglasi i proizvođač sportske opreme "Head".

Dvostruki šampion Australijan opena je odlučio da novi reket koristi tokom priprema, ali ne u zvaničnim nastupima na turniru. Ipak, moralo je da stigne pojašnjenje.

"Janik je već koristio novi reket na treninzima i u egzibicionim mečevima, ali još nije imao priliku da ga upotrijebi na turniru. Kao aktuelni šampion Australijan opena, svjesno je zadržao svoju provjerenu rutinu igre kako bi imao maksimalnu konstantnost. Vidjećemo šta budućnost donosi", stoji u saopštenju "Head-a".

U pitanju je model reketa "Head Speed MP 2026" i smatra se revolucionarnim zbog novog materijala "Hy-Bor" – mješavini karbona i bora, glavi od 100 kvadratnih inča, rasporedu žica 16x19 i težini od 300 grama.

Sineru teško pao poraz

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Drugi teniser svijeta Janik Siner priznao je da je jurio istorijski podvig i na kraju je ostao bez njega protiv čovjeka koga je do tog momenta pobijedio u pet duela zaredom.

"Boli me mnogo. Ovo je veoma važan slem za mene, posebno zbog istorije, ali se dešava. Bio je veoma dobar meč, imao sam dosta šansi, nisam ih iskoristio i to je ishod. Boli me mnogo", počeo je Siner.

Da li ga je Novak nečim iznenadio? "Osvojio je 24 grend slem trofeja, poznajemo se dosta dugo. Uvijek sam govorio da se nikad ne zna. Ne mogu da kažem da me iznenadio, jer pričamo o čovjeku koji je najbolji toliko dugo godina. Igra manje turnira zbog svojih godina, ali svi znamo koliko su slemovi bitni za njega, mene, Karlosa. Ima i mali dodatni motiv. Nadam se da ću uspjeti da izvučem pouke iz ovoga i da vidim šta mogu da unaprijedim. Svaki naš meč je različit. Ne mogu da se porede mečevi sa Rolan Garosa i Vimbldona, ovdje je drugačije. Ne može da se poredi."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC