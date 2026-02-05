Italijani ne mogu da se pomire sa porazom: Tvrde da je Siner izgubio od Đokovića iz bizarnog razloga

Janik Siner ostao je bez već viđenog finala Australijan opena sa Karlosem Alkarazom.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner bio je apsolutni favorit u polufinalu Australijan opena protiv Novaka Đokovića. Mimo svih očekivanja Srbin je izvojevao herojsku pobjedu poslije borbe u pet setova, a javnost u Italiji i dalje ne može da se pomiri sa tim. Trenutno drugi "reket" planete je propustio priliku da veže tri titule u Melburnu i ispiše istoriju "bijelog sporta".

Siner je promijenio model reketa pred start sezone, što mnogi smatraju rizičnim potezom. Jasno je da ovo ne može biti opravdanje za njegov neuspjeh, ali je ovim povodom morao da se oglasi i proizvođač sportske opreme "Head".

Dvostruki šampion Australijan opena je odlučio da novi reket koristi tokom priprema, ali ne u zvaničnim nastupima na turniru. Ipak, moralo je da stigne pojašnjenje.

"Janik je već koristio novi reket na treninzima i u egzibicionim mečevima, ali još nije imao priliku da ga upotrijebi na turniru. Kao aktuelni šampion Australijan opena, svjesno je zadržao svoju provjerenu rutinu igre kako bi imao maksimalnu konstantnost. Vidjećemo šta budućnost donosi", stoji u saopštenju "Head-a".

U pitanju je model reketa "Head Speed MP 2026" i smatra se revolucionarnim zbog novog materijala "Hy-Bor" – mješavini karbona i bora, glavi od 100 kvadratnih inča, rasporedu žica 16x19 i težini od 300 grama.

Sineru teško pao poraz

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Drugi teniser svijeta Janik Siner priznao je da je jurio istorijski podvig i na kraju je ostao bez njega protiv čovjeka koga je do tog momenta pobijedio u pet duela zaredom.

"Boli me mnogo. Ovo je veoma važan slem za mene, posebno zbog istorije, ali se dešava. Bio je veoma dobar meč, imao sam dosta šansi, nisam ih iskoristio i to je ishod. Boli me mnogo", počeo je Siner.

Da li ga je Novak nečim iznenadio? "Osvojio je 24 grend slem trofeja, poznajemo se dosta dugo. Uvijek sam govorio da se nikad ne zna. Ne mogu da kažem da me iznenadio, jer pričamo o čovjeku koji je najbolji toliko dugo godina. Igra manje turnira zbog svojih godina, ali svi znamo koliko su slemovi bitni za njega, mene, Karlosa. Ima i mali dodatni motiv. Nadam se da ću uspjeti da izvučem pouke iz ovoga i da vidim šta mogu da unaprijedim. Svaki naš meč je različit. Ne mogu da se porede mečevi sa Rolan Garosa i Vimbldona, ovdje je drugačije. Ne može da se poredi."