"Izgubio sam dvije kuće i imanje, bio sam naivan pred ajkulama": Beker godinama ne spava zbog toga

Boris Beker izgubio kompletnu imovinu i bio deportovan iz Engleske

Izvor: EPA/JULIAN SMITH

Slavni nemački teniser Boris Beker (58), bivši trener Novaka Đokovića od 2013. do 2016, prošao je kroz ogromne finansijske probleme zbog kojih je završio u engleskom zatvoru. Dogodilo se to u aprilu 2022, kada je osuđen na dvije i po godine iza rešetaka jer je sakrivao od povjerioca i stečajnog upravnika svoju imovinu i kredite. Na slobodu je izašao krajem te godine, poslije osam mjeseci, kada je bio deportovan u Njemačku, a taj košmarni period i dalje nije ostavio za sobom, niti će moći to da učini.

"Kako spavam? Katastrofalno. Zapravo to više i nije spavanje, i koliko uopšte piva možete da popijete? Dođete do tačke u kojoj više ne spavate, jer ste izgubili sve. Sve je izgubljeno. Kada sam otišao u zatvor, sve je nestalo", rekao je on u intervjuu za "Haj performans".

Iznio je svoju stranu priče, tvrdeći da je izgubio sve zbog toga što sud nije htio da mu izađe u susret kada je tražio vrijeme da sakupi neophodni novac.

"Hajde da vam postavim pitanje, koliki je bio nagradni fond za šampiona Vimbldona 1985? 300.000 funti. To je iznos prije odbijanja poreza, a 1985. godine to je bila gomila novca. Danas pobjednik osvoji tri miliona funti. Kada višestruko uvećaš sve što smo mi zaradili, a to je danas udesetostručeno, dođeš do toga da sam zaradio 25 miliona dolara, prije poreza i prije troškova. U mom džepu je završila vjerovatno polovina tog novca, što je i dalje veliki iznos, ali to nisu desetine miliona. Bio sam bogat, naravno, ali na sudu morate da kažete šta mislite da ste imali. Na dan kada sam proglašen nesolventnim nisam imao novca u kešu, ali bio sam bogat imovinom. Imao sam kuću u Njemačkoj, imanje u Španiji i imao sam stan u Londonu. Jedino što sam tražio od suda bilo je da mi da vrijeme da prodam svoje imanje u Španiji, na Majorki, da bih mogao da otplatim dug. Imao sam mnogo troškova i nisam imao dovoljno prihoda", rekao je on.

"Plaćao sam suprugama, djeci, drugo je bio problem"

"Nastavljao sam da plaćam bivšim suprugama, djeci škole i tako dalje, ali nisam imao prihod i na to mislim kada kažem da sam bio 'bez keša'. I kada već pričamo o brojevima, daću vam još jedan, dobar je za šou", objasnio je Beker.

Kada podvuče crtu, izgubio je skoro petostruko veći iznos od iznosa duga.

"Izgubio sam svu svoju imovinu u nekretninama. Zbog duga od 3,5 miliona evra prema privatnoj banci, uz kamatu od 25 odsto, izgubio sam kuću na Majorki za 10 miliona. Izgubio sam kuću u Londonu za 2,5 miliona funti. Izgubio sam kuću u Njemačkoj za dva miliona evra. Dakle, izgubio sam 15 miliona zbog duga od 3,5 miliona".

"Naglašavam, ovo što pričam nije mišljenje, već činjenica. Nisam studirao biznis, zavisiš od menadžera, od advokata. I kada sam završio karijeru, sa oko 33-34 godine, naravno da sam htio da učim o poslovnoj strani. Bilo je tu ajkula koje su iskoristile naivnost i na kraju sam morao da platim cijenu", objasnio je Boris Beker, devetostruki grend slem šampion i najmlađi osvajač Vimbldona u istoriji (sa 17 i po godina).