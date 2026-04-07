Boris Beker šokirao planetu: "Odbio sam, nikada više"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Legendarni Boris Beker ima neke druge planove u životu i ne želi da ponovo bude na teniskom terenu u ulozi trenera.

Boris Beker ne želi više biti trener Izvor: MN PRESS

Legendarni Nijemac Boris Beker neće više raditi kao trener. On je imao jako uspješnu saradnju sa najboljim igračem svih vremena Novakom Đokovićem u periodu od 2013. do 2016, a sada je riješio da ne želi ponovo da se oproba u toj stresnoj ulozi. On je otkrio da je imao brojne pozive aktuelnih igrača, ali odgovor je bio isti...

Šestostruki grend slem šampion kaže da će uvijek biti dostupan za konsultacije iza kulisa, ali se na teren ne vraća.

"Ne želim da imenujem, ali često su me pitali da li bih želio da se vratim trenerskom poslu, ali sam odbio. Imam druge karijerne ciljeve, mnogo više radim u medijskom sektoru. Ne bih mogao to da radim ako bih se vratio trenerskom poslu sa punim radnim vremenom", jasan je Nijemac.

Nakon velike igračke karijere, Beker je trenirao Novaka Đokovića, što mu je bila najuspješnija saradnja, jedno vrijeme je bio glavni čovjek u timu Holgera Runea, dok je bio dio i njemačke reprezentacije.

"Oduvijek sam govorio da sam otvoren za telefonske pozive ako me nekome od momaka treba savjet. Uvijek dijelim svoju perspektivu sa njima. Ali bez mog povratka na teren za trening", isključiv je Beker.

Boris je krajem prošle godine postao otac, što mu je pored posla u medijima glavna preokupacija.

"Moje vrijeme kao trenera je završeno. Dobio sam novog člana porodice, što mi oduzima mnogo vremena, i jednostavno imam druge profesionalne ideje za svoj život.“

U prošlosti se više puta spekulisalo da bi Boris Beker mogao da postane trener Aleksandra Zvereva, međutim, do te saradnje nikada nije došlo.

