Novak Đoković srušio rekord Rodžera Federera: Švajcarcu ostao samo još jedan podatak za ponos

Novak Đoković postaje rekorder po broju nedjelja na prvih pet pozicija ATP liste, u istoriji tenisa.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će 20. aprila 2026. godine započeti svoju 860. nedjelju kao jedan od prvih pet tenisera na ATP listi, a to će ujedno biti i obaranje rekorda koji je do sada držao Rodžer Federer. Slavni Švajcarac je tokom bogate karijere čak 859 nedjelja proveo u svjetskom vrhu i po tome je bio najbolji, ali...

Samo još nekoliko dana taj rekord će biti u vlasništvu Švajcarca. Novak Đoković će ga uskoro nadmašiti i tako na još jedan način ispisati istoriju. Do sada je Novak Đoković rekorder po broju nedjelja provedenih na čelu liste, po broju nedjelja na prve dvije, prve tri i prve četiri pozicije. Sada će im se priključiti i peti veliki rekord kada je u pitanju ATP lista.

Nakon što Novak Đoković nadmaši Rodžera Federera po broju nedjelja na prvih pet pozicija, a taj bi rekord mogao i dodatno da "podeblja" u narednim mjesecima, legendarnom švajcarskom igraču ostaće samo još jedan rekord u ovoj grupi. Rodžer Federer je za sada rekorder po broju nedjelja provedenih među prvih 10 tenisera planete, što je naredni cilj za najboljeg svih vremena - i deluje veoma realno da ga Novak Đoković nadmaši u bliskoj budućnosti.

Rodžer Federer je 968 nedjelja na ATP listi među deset najboljih tenisera, a Novak Đoković je u tom parametru trenutno drugi, sa 937 nedelja i prilikom da uvećava svoj rezultat. Zna se da će i u narednom periodu biti u vrhu, a pošto mu je plan da igra sve do Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu možda bismo mogli da vidimo i kako probija neverovatnu granicu od 1.000 nedelja u prvih 10 na svijetu!

