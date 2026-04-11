logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković srušio rekord Rodžera Federera: Švajcarcu ostao samo još jedan podatak za ponos

Dragan Šutvić
0

Novak Đoković postaje rekorder po broju nedjelja na prvih pet pozicija ATP liste, u istoriji tenisa.

Đoković oborio rekord Federera

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković će 20. aprila 2026. godine započeti svoju 860. nedjelju kao jedan od prvih pet tenisera na ATP listi, a to će ujedno biti i obaranje rekorda koji je do sada držao Rodžer Federer. Slavni Švajcarac je tokom bogate karijere čak 859 nedjelja proveo u svjetskom vrhu i po tome je bio najbolji, ali...

Samo još nekoliko dana taj rekord će biti u vlasništvu Švajcarca. Novak Đoković će ga uskoro nadmašiti i tako na još jedan način ispisati istoriju. Do sada je Novak Đoković rekorder po broju nedjelja provedenih na čelu liste, po broju nedjelja na prve dvije, prve tri i prve četiri pozicije. Sada će im se priključiti i peti veliki rekord kada je u pitanju ATP lista.

Nakon što Novak Đoković nadmaši Rodžera Federera po broju nedjelja na prvih pet pozicija, a taj bi rekord mogao i dodatno da "podeblja" u narednim mjesecima, legendarnom švajcarskom igraču ostaće samo još jedan rekord u ovoj grupi. Rodžer Federer je za sada rekorder po broju nedjelja provedenih među prvih 10 tenisera planete, što je naredni cilj za najboljeg svih vremena - i deluje veoma realno da ga Novak Đoković nadmaši u bliskoj budućnosti.

Rodžer Federer je 968 nedjelja na ATP listi među deset najboljih tenisera, a Novak Đoković je u tom parametru trenutno drugi, sa 937 nedelja i prilikom da uvećava svoj rezultat. Zna se da će i u narednom periodu biti u vrhu, a pošto mu je plan da igra sve do Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu možda bismo mogli da vidimo i kako probija neverovatnu granicu od 1.000 nedelja u prvih 10 na svijetu!

Izvor: Wikipedia/printscreen

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Rodžer Federer Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC