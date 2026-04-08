Marija Sakari za MONDO o Srbima, fudbalu i "frci" sa Igom Švjontek: "Novak je sada jedan od nas – Grk"!

"Ne otpisujte Novaka, on je zvijer" poručila je grčka teniserka Marija Sakari u razgovoru za MONDO i otkrila sa kim priča o fudbalu i kako je Stefanos Cicipas "otplatio" podršku sa početka karijere.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Na terenima Nacionalnog teniskog centra u Banjaluci se igraju mečevi Bili Džin King kupa na kojem učestvuje 10 reprezentacija, a prvo ime među teniserkama koje su stigle u grad na Vrbasu je Grkinja Marija Sakari.

Nekadašnja treća igračica svijeta i finalistkinja Indijan Velsa iz 2024. godine takmičenje u Banjaluci počela je pobjedom nad bh. reprezentativkom Emom Burgić, nakon čega je u razgovoru za MONDO govorila o igranju za reprezentaciju, karijeri, o čemu razgovara sa Novakom Đokovićem, rivalstvu i "incidentu" sa Igom Švjontek...

"Jako lijepo mi je ovdje, ljudi su sjajni, jako prijateljski raspoloženi, iako sam ja tek 24 sata ovdje. Dobro je što sam počela takmičenje ovdje pobjedom, igrala sam protiv domaće igračice. Bio je to dobar meč i dobro je što sam startovala pobjedom na Bili Džin King kupu“, počela je Sakari i dodala da joj prija kada nakon obaveza na turnirima dođe na mečeve grčke reprezentacije.

"Skroz je drugačije kada igraš za reprezentaciju, ne igram mnogo i lijepo je kada ipak imam priliku da neko vrijeme provedem sa saigračicama iz reprezentacije. Igrala sam Olimpijske igre, igrala sam Junajted kup i dobro je kada nekad odigraš turnir koji je drugačiji, jako sam srećna što sam ovdje sa djevojkama", rekla je Sakari.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Grčka teniserka u najveći grad Republike Srpske je reklo bi se stigla dobro informisana.

"Novak je ovdje imao turnir prije par godina, zar ne? Sjajno je što ste uopšte imali priliku da ga gledate ovdje. Novak je sada domaći u Atini, jedan je od nas. Mi Grci smo generalno bliski Srbima, a čula sam za Banjaluku da ima najbolju hranu na Balkanu i radujem se što ću je probati", rekla je uz osmijeh.

Dok neki poput Tonija Nadala već otpisuju Novaka Đokovića i smatraju da on ne može više da drži korak sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom i da se umiješa u borbu za najveće trofeje mnogo je onih koji i dalje vjeruju u najboljeg tenisera ikada, a Marija Sakari jedna je od njih.

"Ne shvatam te priče da Novak više nije na tom nivou. On je završio kao treći prošlu godinu, igrao četiri polufinala na grend slemovima, pobijedio je Sinera, ma on je zvijer. Novak nije sa ovog svijeta. Očigledno da dolazi nova generacija, ali ne možete tek tako da zaboravite Novaka. On je GOAT i privilegija je što ga sada imamo u Grčkoj", istakla je Grkinja.

Sa Novakom Đokovićem je imala srdačan susret prošle godine u Atini kada je srpski teniser došao da gleda meč Stefanosa Cicipasa i Žoaa Fonseke u okviru Dejvis kupa.

Maria Sakkari attends too with Novak and HF with his sonhttps://t.co/1owXs4FOCkpic.twitter.com/4DodxWnQYZ — Gerda Pardiac (@GerdaPardiac)September 14, 2025

Marija Sakari kaže da je često u kontaktu sa Novakom, ali da obično ne pričaju o tenisu.

"Moram priznati da često pričamo, on je jako prijatan prema meni. Pričali smo dosta na Indijan Velsu, bio je jako dobro raspoložen, pa smo pričali i o grčkoj muzici i o nekim drugim temama. Ne pričamo previše o tenisu, ali poslao mi je poruku kada sam pobijedila Igu (Švjontek, op.a.), to je bilo jako lijepo od njega. On je velika podrška ljudima koje cijeni, sjajan je i privilegija je, kao što sam rekla, što je izabrao da živi u Grčkoj", još jednom je istakla.

Đoković je prije par mjeseci još jednom dokazao da ne samo da je najbolji igrač svijeta, već i da je jedan od sportista koji njeguje fer-plej kada je na Australijan openu predao poen Lorencu Musetiju.

Marija Sakari nedavno se susrela sa nečim potpuno drugačijim. Na turniru u Dohi poljska teniserka Iga Švjontek pokušala je da joj ukrade poen, ali to joj nije uspjelo zbog VAR intervencije.

Swiatek clearly knew it was a double bounce



Look at her demeanour, head down, quickly going back to her seat



She was never going to admit it



Just add it to the long list of unsportsmanslike behavior from herpic.twitter.com/Z64xoHOAmS — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)February 12, 2026

Uprkos ovom "incidentu" grčka teniserka ističe da je u jako dobrim odnosima sa Poljakinjom.

"To nije nešto što pamtim ili na šta obraćam pažnju, Uostalom izgubila sam taj gem, ali poslije sam dobila meč i to je ono najvažnije. Iga je jako ljubazna, imamo jako dobar odnos, treniramo često i dobri smo prijatelji", rekla je ona.

Obožava Olimpijakos, strastveno prati fudbal

Kada je riječ o prijateljima, među njenim prijateljima ima još Srba, osim Novaka Đokovića. Jedan od njih je srpski fudbalski stručnjak Ivan Jovanović koji je sa najveće uspjehe napravio sa kiparskim APOEL-om, ali je potom vodio uspješno i Panatinaikos, a od avgusta 2024. vodi reprezentaciju Grčke. Iako je vodio rivalski klub, s obzirom da je ona zagriženi navijač Olimpijakosa, izuzetno poštuje srpskog trenera.

"On je imao dobre rezultate sa Panatinaikosom, radi dobre stvari i sa reprezentacijom Grčke. Bili smo baš na večeri u Atini, prije jednog njihovog meča, bilo je sjajno razgovarati s njim, mnogo ga poštujem. On je sjajan lik i privatno i ugodno je sa njim porazgovarati o bilo čemu. Tenis je potpuno drugačiji od fudbala, ipak je to individualni sport, mentalna snaga dolazi do izražaja, dok je fudbal timski sport. Ali nije loše kada razmijeniš iskustva sa nekim iz nekog drugog sporta", rekla je Sakari.

Fudbal je sport koji često prati, pa joj nije promakla ni nedavna pobjeda AEK-a koji vodi Marko Nikolić protiv "njenog" Olimpijakosa.

"Nisam gledala utakmicu, ali vidjela sam rezultat, očigledno je da su dobro igrali i bili bolji od nas“.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbal ne prati samo navijački, a uprkos tome što je potpuno drugačiji sport smatra da neke stvari mogu da inspirišu i druge sportiste. U razgovoru za MONDO otkrila je još jedno poznato ime iz svijeta fudbala sa kojim se druži.

"Jorgos Karagunis je moj veliki prijatelj, ja sam kumovala njegovom sinu i sa njim sam često razgovarala. On je pravi borac, uvijek je na terenu davao sve od sebe, jako je interesantno čuti njegova razmišljanja o situacijama kada je situacija na terenu bila loša, o mentalitetu ekipe u tom trenutku i uvijek postoje te neke stvari koje onda možeš možda da preneseš i na tenis. Uvijek se trudiš da napreduješ, tako da su i ta iskustva drugih jako značajna", istakla je grčka teniserka.

Trenutno 33. igračica svijeta poznata je i po tome što je 2018. nesebično pomogla Stefanosu Cicipasu i Valentini Gramatikopulu. Grant od 30.000 evra koji je dobila za pripreme za naredne Olimpijske igre podijelila je sa teniserom i teniserkom i tako im značajno pomogla na počecima njihove karijere.

Stefanos Cicipas u godinama koje dolaze postao je najmlađi teniser (21) koji je pobijedio sva tri člana "velike trojke" Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala, pet godina uzastopno je bio u TOP 10, osvojio je 12 ATP titula u karijeri i 2021. bio treći igrač svijeta.

Izvor: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

"Da, bila je to dobra investicija, donijela je pravi uspjeh", prokomentarisala je Sakari uz osmijeh, a onda dodala: "Stefanos bi svakako uspio i bez moje podrške. On je sjajan i ne sviđa mi se što ga sada mnogo kritikuju jer je pao u renkingu. On je sjajan igrač i vjerujem da će se vratiti u vrh gdje i zaslužuje".

Svjesna je da je tenis sport koji je finansijski zahtjevan, ali da su se stvari promijenile na bolje, dijelom upravo zbog Cicipasa, koji je tako na neki način i "otplatio dug".

"Očigledno je teško u ovom sportu, potreban ti je novac, bez njega ne možeš da se nadaš uspjehu. Ali mislim da su se stvari konkretno u Grčkoj promijenile, dijelom zbog mene i Stefanosa, sada se dosta više ulaže u tenis. Sada je lakše naći sponzore i to je dobro za djecu koja nisu u nekoj dobroj finansijskoj situaciji. Moram priznati da ja nisam imala taj problem, jer je moja porodica mogla to da isfinasira, ali mnogo njih nije u takvoj situaciji. Jako je važno što smo mi učinili tenis dosta popularnim u našoj zemlji i sada su se otvorile neke prilike, postoje kompanije koje su spremne da ulažu u ovaj sport. To je je jako dobro za tenis i za mlade igrače", istakla je Sakari na kraju razgovora za MONDO.