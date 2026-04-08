Britanac upozorio Novaka Đokovića: "Ako hoće da osvoji Vimbldon, to ne smije da dozvoli"

Slavni as kaže da Novak Đoković ima najveće šanse za grend slem titulu na Vimbldonu.

Izvor: Profimedia/Alamy Live news/Frank Molter

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je odlučio da propusti Masterse u Monte Karlu i Majamiju i trenutno se nalazi na četvrtoj poziciji na ATP listi. Jasno je da srpskog asa više ne zanima "jurnjava" za bodovima, ali plasman mu može biti ključan u pohodu na rekordnu 25. grend slem titulu.

Slavni Britanac Greg Rusedski smatra da Novak najveće šanse ove sezone ima na Vimbldonu, ali ga upozorava da mora ostati među četvoricom najboljih.

"Mislim da će Madrid ili Rim biti njegova prva nedjelja, zatim nedjelja odmora, pa priprema za Rolan Garos", rekao je Rusedski u svom podkastu i dodaje:

"Morate zapamtiti, nije bitno koliko ima bodova, već koji je nosilac. Dakle, potrebni su mu poeni da bi bio među prva četiri. Jer da biste danas osvojili veliki turnir, morate da prođete kroz Alkaraza, Sinera, a zatim zamislite da ako ispadne iz prva četiri, možda će morati da igra protiv Zvereva, možda će morati da igra protiv nekog drugog ranije na žrijebu", jasan je Britanac.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Za njega je važno da zadrži plasman među prva četiri, da sebi pruži šansu na Vimbldonu. Dakle, ima toliko pitanja, nikada ne treba potcjenjivati velikog šampiona, posebno na travi, Rolan Garos je po mom mišljenju mnogo zahtjevniji", jasan je nekadašnji as.

Može li Đoković da ispadne iz Top 4?

Očekuje se da Novak Đoković prvi turnir na šljaci odigra u Madridu gdje je prošle godine ispao odmah u drugoj rundi. Srpski as trenutno ima 4.720 poena, što je 455 više od petoplasiranog Lorenca Musetija.

Srbin do Vimbldona brani još 1.070 poena, a mogao bi iz drugog plana da priprijeti Australijanac Aleks De Minor sa 4. 095, kao i Kanađanin Feliks Ože Alijasim koji je sedmi sa 4.000 bodova.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:00 Argiros prekinuo nastup zbog Novaka Đokovića Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub

(MONDO)