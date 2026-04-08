Kako je Božidar Maljković prvi put čuo za Novaka Đokovića: Proročanstvo oca Gorana Ivaniševića se ubrzo ispunilo

Legendarni Boža Maljković jednom prilikom je otkrio kako se obistinilo proročanstvo Srđana Ivaniševića.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je od prvih teniskih koraka pokazivao veliki talenat i šampionski mentalitet, a najzaslužniji za njegov uspjeh su ljudi koje on sam naziva teniskom majkom i teniskim ocem - Jelena Genčić i Nikola Pilić. U svijetu tenisa se već bilo pročulo za veliku nadu svjetskog tenisa, a kako je legendarni Boža Maljković saznao za klinca koji će kasnije postati najuspešniji teniser ikada je jedna od legendarnih anegdota.

Maljković je prije nekoliko godina tokom gostovanja u emisiji Sedmica na Radio Beogradu prepričao proročanstvo koje je prije mnogo godina dao Srđan Ivanišević, Goranov otac. Tada je boravio u Splitu kao trener Jugopastike, a slučajno je na okupu zatekao velika imena hrvatskog sporta.

"Bio sam u Splitu poslom, kao bivši trener Jugoplastike, a vrijeme sam provodio i na teniskim terenima. Jednom prilikom dolazim tamo, sedi šareno društvo, veliki fudbaleri Šurjak, Buljan, Džoni, košarkaši Jerkov i Šolman, sekretar kluba Bilić, Srđan i Goran Ivanišević", rekao je Maljković pa dodao:

"Je li Splićani, što ima novo?", pitao je Maljković okupljeno društvo na šta mu je Ivaniševićev otac Srđan odgovorio:

"Pa vi u Beogradu imate jednog mulca, biće broj jedan", rekao mu je Srđan Ivanišević i spomenuo ime Novaka Đokovića, ne sluteći da će se njegovo proročanstvo uskoro ispuniti.

Saradnja sa Ivaniševićem

I ne samo to, već će mu njegov sin Goran, takođe veliki teniser, pomoći u ispisivanju istorije "bijelog sporta". Đoković i Ivanišević mlađi su sarađivali u periodu od 2019-2024 godine i za to vrijeme su zajedno osvojili 24 titule, od čega devet grend slemova. Srpski as ga je angažovao kako bi poboljšao svoju igru na travi i ubrzo postao neprikosnoven na ovoj podlozi.

Osvojio je Novak pod njegovim vođstvom tri Vimbldona, tri Australijan Opena, dva Rolan Garosa i jedan US Open. Proglašen je za najboljeg sportistu 2023. godine, oborio brojne rekorde, među kojima se izdvaja onaj po broju provedenih nedjelja na prvom mjestu na ATP listi.

