Kako je Božidar Maljković prvi put čuo za Novaka Đokovića: Proročanstvo oca Gorana Ivaniševića se ubrzo ispunilo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Legendarni Boža Maljković jednom prilikom je otkrio kako se obistinilo proročanstvo Srđana Ivaniševića.

otac gorana ivanisevica predvidio da ce djokovic biti najbolji Izvor: Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je od prvih teniskih koraka pokazivao veliki talenat i šampionski mentalitet, a najzaslužniji za njegov uspjeh su ljudi koje on sam naziva teniskom majkom i teniskim ocem - Jelena Genčić i Nikola Pilić. U svijetu tenisa se već bilo pročulo za veliku nadu svjetskog tenisa, a kako je legendarni Boža Maljković saznao za klinca koji će kasnije postati najuspešniji teniser ikada je jedna od legendarnih anegdota.

Maljković je prije nekoliko godina tokom gostovanja u emisiji Sedmica na Radio Beogradu prepričao proročanstvo koje je prije mnogo godina dao Srđan Ivanišević, Goranov otac. Tada je boravio u Splitu kao trener Jugopastike, a slučajno je na okupu zatekao velika imena hrvatskog sporta.

Izvor: MN PRESS

"Bio sam u Splitu poslom, kao bivši trener Jugoplastike, a vrijeme sam provodio i na teniskim terenima. Jednom prilikom dolazim tamo, sedi šareno društvo, veliki fudbaleri Šurjak, Buljan, Džoni, košarkaši Jerkov i Šolman, sekretar kluba Bilić, Srđan i Goran Ivanišević", rekao je Maljković pa dodao:

"Je li Splićani, što ima novo?", pitao je Maljković okupljeno društvo na šta mu je Ivaniševićev otac Srđan odgovorio:

"Pa vi u Beogradu imate jednog mulca, biće broj jedan", rekao mu je Srđan Ivanišević i spomenuo ime Novaka Đokovića, ne sluteći da će se njegovo proročanstvo uskoro ispuniti.

Saradnja sa Ivaniševićem

Izvor: MN PRESS

I ne samo to, već će mu njegov sin Goran, takođe veliki teniser, pomoći u ispisivanju istorije "bijelog sporta". Đoković i Ivanišević mlađi su sarađivali u periodu od 2019-2024 godine i za to vrijeme su zajedno osvojili 24 titule, od čega devet grend slemova. Srpski as ga je angažovao kako bi poboljšao svoju igru na travi i ubrzo postao neprikosnoven na ovoj podlozi.

Osvojio je Novak pod njegovim vođstvom tri Vimbldona, tri Australijan Opena, dva Rolan Garosa i jedan US Open. Proglašen je za najboljeg sportistu 2023. godine, oborio brojne rekorde, među kojima se izdvaja onaj po broju provedenih nedjelja na prvom mjestu na ATP listi.

Argiros prekinuo nastup zbog Novaka Đokovića
Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub
Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub

