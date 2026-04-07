Može li Alkaraz da preotme GOAT titulu od Đokovića? Trka je već počela

Španski teniser Karlos Alkaraz ima osvojenih sedam grend slem titula i već je počeo jurnjavu za teniskim velikanima.

Bivši trener Karlosa Alkaraza Huan Karlos Ferero dao je opširan intervju za špansku "Marku" gdje je između ostalog upitan da li njegov nekadašnji učenik i aktuelni prvi igrač svijeta može do zvanja najboljeg u istoriji bijelog sporta. Ono je sada rezervisano za Srbina Novaka Đokovića koji ima 17 grend slemova više od Alkaraza.

Ferero je Karlos su se rastali neposredno pred Australijan Open da bi mladi Španac potom slavio u Melburnu po prvi put u karijeri. Čovjek koji je sa njim od teniskih početaka vrlo dobro zna šta će biti presudno na njegovom putu da dostigne velikane. Nema dilemu da Alkaraz ima sve predispozicije da bude GOAT, ali presudna će biti motivacija i mentalni sklop.

"Da, naravno. Ono što treba da uradi jeste da zadrži motivaciju. Mora da ostane motivisan kada ostvaruje sve ciljeve koje je sebi postavio, a onda, kada mu motivacija nije 100%, mora da se uključi profesionalna disciplina", rekao je Ferero i dodao:

"Mislim da će Karlos ostati motivisan jer zna da ima neke veoma važne igrače ispred sebe, igrače koji su postigli veliki uspjeh i on želi da bude jedan od njih. Ne vidim nijedan razlog da mislim da će mu motivacija pasti u kratkom roku i nadam se da će ostati na ovom nivou dugo vremena jer će imati prilike da osvoji velike titule".

Upitan je da li je čestitao svom bivšem timu nakon što je Alkaraz osvojio Australijan Open neposredno poslije njihovog rastanka.

"Naravno, već sam im čestitao kada su stigli do finala, a čestitao sam im ponovo nakon što su ispisali istoriju, kao što su to uradili Karlos i cijeli njegov tim. To je veoma veliko dostignuće i zaslužili su tu čestitku. I srećan sam što im je to uspjelo", rekao je nekada prvi teniser svijeta i zaključio:

"To je bio veoma jasan cilj koji je Karlos imao posljednjih nekoliko godina, i što je najmlađi u istoriji koji ga je postigao, veoma sam ponosan na sve njih."

Ferero ne otpisuje Đokovića

Govorio je polufinalu Novaka Đokovića i Janika Sinera na Australijan Openu i istakao da srpski as ima još toga da kaže na teniskom terenu.

"Nisam bio razočaran, ali iznenađen jesam. Prije svega jer je Siner prije toga redovno pobjeđivao Đokovića, i to bez neizvjesnosti. Osim toga i prije tog meča je imao probleme fizičke prirode. Naravno, ne treba zaboraviti da je Novak uvijek Novak i da kada je na stopostotnom nivou, veoma je teško pobijediti ga. Drugo, nikada ne bih rekao da me je Janik razočarao porazom od Đokovića, jer je i Karlos prošle godine izgubio od njega na istom mjestu", rekao je Ferero za Marku.

Ko može da ugrozi "eru" Alkaraza i Sinera koja je po mnogima uveliko počela? "Ja bih rekao da razlika postoji, ali nije tolika. Aleksander Zverev je u Melburnu pokazao da je bio blizu, Tejlor Fric, ako je inspirisan, ima šansu, Đokovića uvijek morate da imate na umu. To su teniseri koji mogu da uzrokuju probleme za Karlosa i Janika. Jesu njih dvojica na maksimalnom nivou, ali ima rivala koji mogu da ih ugroze", poručio je Ferero.