Novak Đoković dobio loše vijesti: Stigla je potvrda, ovo nije dobro

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Prema najnovijem kalendaru koji je objavio ATP, na spisku više nema turnira koji je organizovala familija Đoković.

Na ATP spisku više nema turnira koji je organizovala familija Đoković

Novak Đoković ostao je bez teniskog turnira koji se iz Beograda preselio u Atinu. ATP se oglasio i potvrdio loše vijesti. Objavljen je ažurirani kalendar takmičenja za sezonu 2026/27 i na njemu nema tog turnira.

Turnir se igrao u posljednjoj nedjelji pred Završni masters, prošle godine ga je osvojio upravo Novak koji je u finalu pobijedio Lorenca Muzetija pa mu onda prepustio mjesto u Torinu poslije pobjede. Šta će biti sa tim turnirom ostaje da se vidi, ali ne djeluje dobro.

Taj turnir je "nestao" sa kalendara i za tekuću sezonu, ali su postojale spekulacije da će se vratiti za narednu sezonu, što se ipak neće dogoditi. Nema ni turnira u Mecu, dok će u tom periodu da se održi takmičenje u Stokholmu.

Turnir je organizovala porodica Đoković, Đorđe je bio direktor turnira i sada je pitanje da li će pokušati sa kupovinom licence od nekog drugog turnira. Ukoliko se to dogodi moguća je organizacija turnira u nekom potpuno novom terminu. Doduše, sve to je pod upitnikom i ostaje da se vidi da li ima rješenja za ovu situaciju.

