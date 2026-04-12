Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dao vrlo otvoren i opširan intervju uz koji ćemo ga još bolje upoznati i shvatiti zašto još igra tenis.

Izvor: AP Photo/Dar Yasin

Novak Đoković uvek priča otvoreno i zbog toga su njegovi intervjui drugačiji od drugih sportista. Tako je u vrlo zanimljivom razgovoru za australijski "Eskvajer" (Esquire) bez ustručavanja ispričao da je tokom godina naučio da su za njega najvažniji "mentalno i emocionalno blagostanje", što nije shvatao na početku karijere.

"Na terenu i van njega, to je ista osoba", kazao je Novak Đoković i objasnio da "nema prekidač" i da na terenu postaje neko drugi: "Ako nešto iznutra nije u redu, to se vidi u mom tenisu, nema nikakve sumnje u to".

Kako pronaći taj balans i kako kontrolisati privatnu stranu života, da se ne uplete u igračku? Nema tu prevelike mudrosti, kako objašnjava Đoković - najvažnije je prihvatiti to kao normalno:

"Za mene je pronalaženje te ravnoteže došlo kroz holistički pristup i prihvatanje da sam čovjek. Pravim greške, imam slabosti i to je u redu. Da biste bili snažni, hrabri i uspješni, morate sebi dozvoliti i da budete ranjivi", napominje zato Đoković koji i sa punih 38 godina djeluje podjednako disciplinovano kao i prije decenije - i još djeluje motivisano dok su njegovi vršnjaci daleko od tenisa.

"Ono što me pokreće je prije svega ljubav prema igri. Tenis je moj život toliko dugo i i dalje uživam u svakom trenutku na terenu. Volim takmičenje, volim izazov i i dalje se osjećam snažno i sposobno da se nosim sa mlađim igračima - to je veliki dio zabave za mene".

Zlato oko vrata za Srbiju

Vidi opis Novak Đoković: "Nisam još prešao igricu, vidite na meni kad nisam dobro" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Olimpijsko zlato je bio moj životni san. Učestvovao sam čak četiri puta na Olimpijskim igrama i dugo je ta medalja nedostajala", rekao je bez ustručavanja Đoković šta ga je to mučilo poslije Londona, Rija, Pekinga i Tokija gdje nije uspijevao da osvoji zlato za Srbiju, a onda jeste 2024. u Parizu.

"Pobijediti u Parizu, sa 37 godina, predstavljajući Srbiju, bez sumnje je jedan od najvećih trenutaka moje karijere. Stajati tamo, pjevati himnu, držati zlatnu medalju - to je osjećaj koji ostaje zauvijek, ne samo u sjećanju već u cijelom tijelu. Nikada ranije nisam doživio takve emocije na teniskom terenu. Suze su samo potekle, prirodno. Bilo je vrlo čisto, vrlo snažno", naglašava Đoković i kaže da to nije kraj.

Novak nije prešao igricu

"Ali ne osjećam da sam ‘završio’ tenis", rekao je Đoković i dodao: "Moja motivacija da nastavim da igram dolazi iz ljubavi prema igri, iz takmičenja i iz želje da izazovem samog sebe. U ovoj fazi karijere priprema nije samo u tome da treniram više. Radi se o tome da treniram pametnije, slušam svoje tijelo i obezbijedim da budem na najboljem nivou fizički i mentalno kako bih mogao da se takmičim na najvišem nivou", dodao je još srpski as koji kaže da ga brine što odsustvuje dugo od porodice.

"To je jedan od najvećih izazova - pronaći pravi balans između tenisa i porodičnog života, posebno kako moja djeca rastu i imaju školske obaveze, pa ne mogu da putuju sa mnom kao ranije".

Tenis mu je i dalje važan

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

"Kada sam na terenu, motivisan sam ne samo da pobijedim, već i da dam primjer - da im pokažem vrijednosti kao što su posvećenost, otpornost i ljubav prema onome što radiš. Ta motivacija je veoma snažna i veoma lična", naglasio je Nole i rekao da mu je tenis i dalje važan, ali mu nije sve.

"Ta motivacija je veoma snažna i veoma lična. Na kraju se sve svodi na ljubav i igru. Kada zaista voliš ono što radiš, prestaješ da budeš opsjednut rezultatom i počinješ više da uživaš u procesu. A kada uživaš u procesu, tada možeš u potpunosti da se izraziš i dostigneš svoj potencijal", zaključio je najbolji teniser svih vremena koji je donio odluku da poslije Indijan Velsa malo odmori, tako da još ne znamo gdje će igrati idući turnir.

Spekuliše se da bi to moglo da bude u Madridu, ali treba biti strpljiv, planovi se mijenjaju iz nedjelje u nedjelju...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!