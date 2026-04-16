Džaba tutule i rekordi, nije zbog toga najbolji: Amerikanac iznio "nepopularno mišljenje"

Amerikanac Patrik Mekinro uveo je još jednan uslov koji mora biti ispunjen za titulu GOAT.

Nekadašnji teniser Patrik Mekinro kaže da je srpski as Novak Đoković najbolji svih vremena i navodi tačne razloge kojima potkrepljuje ovaj nimalo popularan stav. Novak je pojavio usred dominacije Rodžera Federera i Rafaela Nadala, poobarao brojne rekorde, u međusobnim okršajima sa najvećim rivalima odnio veći broj pobjeda, osvojio rekordan broj grend slemova, masters titula i proveo najveći broj nedjelja na čelu teniskog karavana.

Ipak, za Mekinroa to nije bilo presudno. Osim brojki, vidi Đokovićevu dugovječnost na ATP turu kao glavnog aduta za titulu GOAT.

"Za mene je Đoković najbolji svih vremena u muškoj konkurenciji. Očigledno bi se moglo raspravljati o Sereni Vilijams na ženskoj strani, Štefi Graf koja je završila sa 22 velike titule, a nije igrala toliko dugo kao Serena ili Novak Đoković. Dakle, da je igrala još pet godina, ko zna koliko bi igrala, ali dugovječnost je dio toga", kaže Amerikanac.

"Stavio bih Đokovića na vrh liste, zbog evidentnih razloga. Direktni dueli protiv Federera i Nadala i broj njegovih pobjeda. Ne samo na glavnim turnirima, ukupan broj glavnih turnira očigledno se računa, već je osvajao i turnire Masters serije... i osvojio je najviše ako kombinujete različite podloge. U zatvorenom prostoru, na zemljanim terenima, na tvrdim terenima i na travnatim terenima na Vimbldonu, naravno", jasan je nekadašnji as.

Mekinro smatra da je Đoković ove godine ostvario jednu od najvećih pobjeda u karijeri pobijedivši Janika Sinera u polufinalu Australijan Opena, a u maju će imati punih 39 godina.

"Dakle, ima najveći broj pobjeda, a činjenica je da će uskoro napuniti 39 godina, a i dalje igra na vrhuncu. Pobijedio Sinera u Australiji, što je za mene jedna od njegovih najvećih pobjeda ikada, iako je na kraju izgubio sljedeći meč od Alkaraza u finalu. Ova dva mlada momka dolaze, a on i dalje ima strast da se vrati na posao i pokuša da kaže: 'Naći ću način da nastavim da se takmičim sa Sinerom i Alkarazom'. Prilično izvanredno!", rekao je Amerikanac.

