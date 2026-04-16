Rolan Garos povećao nagradni fond: Za ovo se borio Novak Đoković

Drugi grend slem u sezoni objavio je nagradni fond za ovu godinu.
Sezona na šljaci je u punom jeku, a tenisere i teniserke će sigurno obradovati novine koje će biti primijenjene na predstojećem Rolan Garosu koji startuje 18.maja. Drugi grend slem u sezoni drastično je uvećao nagradni fond, a posebno će biti zadovoljni kvalifikanti i učesnici prvih nekoliko rundi.
Ukupan nagradni fond za ovogodišnji Rolan Garos iznosi 61.723 miliona evra, što je povećanje od 9,53% u odnosu na prošlu godinu. Turnir je odlučio da "pojača" kvalifikacione runde, kako bi pomogao igračima kojima je to najpotrebnije da finansiraju sezonu.
Prize money is up 9.53% compared with 2025.#RolandGarrospic.twitter.com/jw2vLzF84K— Roland-Garros (@rolandgarros)April 16, 2026
Ukupan nagradni fond za kvalifikacioni događaj povećan je za 12,9%. Nagradni fond za glavni žrijeb povećan je za 10,1% u poređenju sa 2025. godinom.
U prva tri kola pojedinačnog žrijeba uračunato je povećanje između 11,11 i 11,54%, dok u ostalim kolima glavnog žrijeba iznosi između 6,82 i 9,80% u poređenju sa 2025. godinom.
Što se tiče nagradnog fonda za dublove (žene, muškarci i mešovito), on je povećan za 3,90% u poređenju sa prošlom godinom. Na kraju, nagradni fond za takmičenje u u invalidskim kolicima i kvadovima iznosi 1.018.500 evra, što predstavlja povećanje od 14,55%.
Titulu u konkurenciji muškaraca brani Karlos Alkaraz, dok je Koko Gof slavila u ženskoj konkurenciji.
