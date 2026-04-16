Rolan Garos povećao nagradni fond: Za ovo se borio Novak Đoković

Rolan Garos povećao nagradni fond: Za ovo se borio Novak Đoković

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Drugi grend slem u sezoni objavio je nagradni fond za ovu godinu.

uvecan nagradni fond na rolan garosu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Sezona na šljaci je u punom jeku, a tenisere i teniserke će sigurno obradovati novine koje će biti primijenjene na predstojećem Rolan Garosu koji startuje 18.maja. Drugi grend slem u sezoni drastično je uvećao nagradni fond, a posebno će biti zadovoljni kvalifikanti i učesnici prvih nekoliko rundi.

Ukupan nagradni fond za ovogodišnji Rolan Garos iznosi 61.723 miliona evra, što je povećanje od 9,53% u odnosu na prošlu godinu. Turnir je odlučio da "pojača" kvalifikacione runde, kako bi pomogao igračima kojima je to najpotrebnije da finansiraju sezonu.

Ukupan nagradni fond za kvalifikacioni događaj povećan je za 12,9%. Nagradni fond za glavni žrijeb povećan je za 10,1% u poređenju sa 2025. godinom.

U prva tri kola pojedinačnog žrijeba uračunato je povećanje između 11,11 i 11,54%, dok u ostalim kolima glavnog žrijeba iznosi između 6,82 i 9,80% u poređenju sa 2025. godinom.

Što se tiče nagradnog fonda za dublove (žene, muškarci i mešovito), on je povećan za 3,90% u poređenju sa prošlom godinom. Na kraju, nagradni fond za takmičenje u u invalidskim kolicima i kvadovima iznosi 1.018.500 evra, što predstavlja povećanje od 14,55%.

Titulu u konkurenciji muškaraca brani Karlos Alkaraz, dok je Koko Gof slavila u ženskoj konkurenciji.

