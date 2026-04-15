Džejmi Marej odlučio je da "odloži reket" u 41. godini.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Džejmi Marej, brat Endija Mareja, završio je tenisku karijeru u 41. godini života.

Dvostruki grend slem šampion u dublu i petostruki osvajač trofeja na najvećim turnirima u miks dublu proslavio je 13. februara 40. rođendan, a dva mjeseca kasnije ozvaničio je kraj bogate sportske karijere, koja je trajala od malih nogu.

"Moj teniski put je došao do kraja nakon 36 godina. Veoma sam srećan i privilegovan zbog svih nevjerovatnih iskustava koja mi je ovaj sport dao", istakao je stariji brat Endija Mareja, dodavši:

"Za sve druge koji su mi pomagali i podržavali me – poštujem vas sve. Srećan sam što ulazim u pravi svijet!"

Zanimljivo, prvi trofej u karijeri Marej je osvojio igrajući u paru sa Jelenom Jankovićem. Riječ je o tituli sa Vimbldona 2007. godine.

Džejmi Marej je u karijeri osvojio 34 trofeja u dublu, a početkom aprila bio je najbolji reket svijeta. Kad je riječ o grend slem uspjesima, došao je do kraja na Australijan openu i US Openu 2016. godine, dok je godinu dana ranije igrao finale Vimbldona.

Još je uspješniji u mješovitom dublu. U toj konkurenciji je dva puta osvajao Vimbldon (2007. i 2017. godine) i tri puta US Open (2017, 2018. i 2019. godine). Takođe, prije tačno 11 godina stigao je sa reprezentacijom Velike Britanije do kraja u Dejvis kupu.

Takođe, prije tačno tri godine Marej je bio u Banjaluci, nastupivši na Srpska openu, u paru sa Novozelanđaninom Majklom Venusom. Ovaj tandem je na kraju i podigao trofej, savladavši u finalu portugalsko-kazahstansku kombinaciju Fransisko Kabral - Aleksandr Nedovjesov (7:5, 6:2).

Vidi opis Prije 3 godine osvojio Srpska open: Brat Endija Mareja završio karijeru, kraj nakon 7 grend slem trofeja! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 10 10 / 10

Bio je to njegov povratak u grad na Vrbasu nakon 14 godina, s obzirom na to da je sad već davne 2009. godine, u paru sa Džejmijem Delgadom, nastupio na čelendžeru u organizaciji Teniskog kluba Mladost. Tada je eliminisan u četvrtfinalu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)