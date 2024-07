Zadužbina porodice Marej: Endi nakon karijere ima nove planove

Porodica Marej je objavila da kreće sa izgradnjom teniskog centra u rodnom gradu u Škotskoj.

Endi Marej objavio je skori kraj karijere, a prije nekoliko sedmica odigrao je svoj posljednji meč na Vimbldonu u paru sa svojim bratom Džejmijem. Međutim, nije dugo trebalo da se Endi nađe u novoj teniskoj priči. Biće izgrađen novi multi-sportski kompleks u Keir Parku u gradu Danblejn koji je rodni grad Marejevih, potvrdila je Džudi Marej, majka proslavljenih ternisera, koja će voditi sam kompleks.

Džudi je rekla da je oduševljena radom Organizacije za tenis na travi i njihovom posvećenošću za napredak tenisa u Škotskoj.

"Blisko sam sarađivala sa Skotom Lojdom (izvršni direktor organizacije) tokom nekoliko godina, kako bismo ostvarili planove i nastavićemo da sarađujemo kako bismo dali naše nasljeđe Škotskoj", kazala je Marejeva i dodala: "Sada se nadamo da će naši drugi partneri pružiti svoju podršku u ovom važnom projektu, te da će ulagati u druge teniske zajednice širom Velike Britanije."

Naravno, ne bi to bio projekat kada ne bi naišao na probleme. Organizacija za zelene površine srednje Škotske se protivi ovom projektu jer bi on trebalo da zauzme mjesto parka koji je van grada i pruža ljudima mjesto za odmor. Direktor organizacije, Mark Raskel, je takođe dao izjavu za BBC i rekao sljedeće: "Mislim da je važno da takav čovjek, kao što je Endi, ima svoju ostavštinu, u to nema sumnje. Ali ne vjerujem da je najbolji način da se to postigne izgradnja privatnog teniskog centra na zelenom pojasu Škotske. Već imamo neke teniske terene u Danblejnu, a i postoji Nacionali teniski centar na Univerzitetu Stirling. Volio bih da se Marejevo nasljeđe proširi možda na neki način koji ne uključuje toliko tenis.“

Ministri Škotske su dali dozvolu za izgradnju iako je ona bila poništena 2021. godine. Ovaj kompleks bi trebalo da bude jedan moderan kompleks sa velikom centralnom građevinom u koju će biti izloženi neki od najvećih dostignuća dvostrukog vimbldonskog šampiona i njegove braće. Kompleks će sadržati spoljašnje i unutrašnje teniske terene, a i padel terene na otvorenom kao i piklbol terene na zatvorenom.

Podršku ovom projektu, dala je i legendarna teniserka Bili Džin King, koja je veoma aktivna u svijetu tenisa.

"Sigurno je dobro to što će se izgraditi bazni objekat za Endija, Džejmija i Džudi. Uzvraćaju ovom sportu tako što rade sjajno, a razvoj budućih generacija tenisera i trenera je najbolja moguća ostavština", napisala je Bili Džin na svom tviter nalogu.

Endi Marej takmičiće se na Olimpijskim igrama u Parizu koje će, po svemu sudeći, biti njegove posljednje.

