Uletio je u salu i ubio 16 dječaka i djevojčica! Teniski #1 je bio tu: Ubili su i učitelja, a mi smo pjevali pjesmicu!

Endi Marej jedan je od najboljih tenisera u istoriji bez ikakve dileme. Bio je dio "zlatne ere" sa Novakom Đokovićem, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom i da to nije bio slučaj vjerovatno bi na svom kontu imao više od tri grend slem titule. Prije nekoliko dana odigrao je svoj posljednji meč na Vimbldonu i poslije Olimpijskih igara će i zvanično da ode u penziju.

Mnoge detalje o njegovom teniskom životu vjerovatno znate, ali ono što možda niste znali jeste da je u njegovoj osnovnoj školi u gradu Danblejnu počinjen masakr. Tomas Hamilton uletio je tada u školu, u fiskulturnu salu i ubio 16 dječaka i djevojčica uključujući i njihovog učitelja 13. marta 1996. godine. Endi je tada imao osam godina, njegov brat Džejmi 10 i obojica su u tom momentu bili u školi...

Njihova majka Džudi Marej je u jednom intervjuu opisala tragičan događaj i sve što se dogodilo tog kobnog dana. "Endijevo odjeljenje je u tom momentu bilo na putu ka fiskulturnoj sali, eto koliko je bilo blizu. Čuli su buku, neko je otišao da provjeri, vratio se i uputio svu djecu ka kancelariji direktora i njegovog zamjenika", počela je Džudi priču.

Nastavila je da opisuje detalje. "Odmah su im rekli da sjednu ispod prozora i da zajedno pjevaju pjesmice. Učitelji i kuvarice su uradili sjajan posao u tim momentima, smirivali su djecu, hranili ih i uspjeli su da ih izvuku iz škole tako da oni nisu bili svjesni šta se upravo dogodilo. Ne znam kako su u tome uspjeli."

Džejmi je u tom momentu bio na času. "On mi je rekao da su mislili da neko popravlja krov i da čuju zvuk čekića. Čuli su buku, ali nisu ni pomišljali na to da je pucnjava u toku."

Nikada neće zaboraviti momenat kada je, dok je radila u porodičnoj prodavnici igračaka, čula šta se dogodilo u školi. "Samo sam uzela ključeve od auta i krenula sam ka školi. Mislila sam da nikada više neću vidjeti svoju djecu. Bilo je mnogo automobila na putu, svi su pokušavali da dođu do škole. Pobjesnila sam, vikala sam 'pomjerite se s puta'. Na nekih 400-500 metara sam izašla iz škole i samo sam počela da trčim. Kada sam stigla do škole kapije su bile zatvorene, ljudi koji su bili tu su bili tihi, šokirani. Tada nije bilo mobilnih telefona, niko nije znao ništa."

Policija je zatim došla i smjestila roditelje u jednu učionicu koja je bila krcata, Džudi je dijelila stolicu sa jednom ženom. "Rekla mi je da je to odjeljenje njene ćerke. Ne znam da li sam u tim momentima osjećala krivicu preživjelih, da se tako izrazim, ali je to bio užasan trenutak jer sam na neki način osjetila olakšanje što to nisu moja djeca, pa sam se u narednom trenutku osjetila užasno. Ta žena izgubila je svoju ćerku..."

U jednom momentu su Endi i Džejmi došli do nje i onda su krenuli nazad kući. "Morala sam da parkiram auto na putu kući i da im objasnim šta se dogodilo. Nisu znali, ali je bilo očigledno da će o tome da se priča svuda. Bilo je nemoguće objasniti djeci i drago mi je što su bili previše mladi da shvate ozbiljnost svega toga."

Zbog svega toga je vežu posebne uspomene za Danblejn. "Najemotivnija sam kada sam u Danblejnu, tamo me pogode emocije zbog Endijevih i Džejmijevih pobjeda na Vimbldonu. Prošli smo kroz neka mračna, tragična vremena. Nadam se da će njihovi uspjesi da pomognu gradu u smislu nečeg pozitivnog. To te na neki način natjera da cijeniš više ono što imaš. Znam da me mnogi kritikuju i prozivaju, ali da sam ja njihov otac, a ne majka i da se tako ponašam vjerovatno niko ne bi primijetio. Ima nešto u tome kada si majka i još takmičarski nastrojena, posebno kada su djeca muškarci. Imam svoj život, zauzeta sam često, ali se trudim da gledam svoju djecu na terenu kada god mogu. Recimo, kada Endi igra ja se ne smijem, jer sam fokusirana 100 odsto. Ako me pogleda, ne želi da me vidi kako se smijem", zaključila je Džudi Marej.

