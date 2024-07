Federer u penziji, a zauzetiji od Novaka: Vadi se zašto nije došao da podrži Mareja

Rodžer Federer ponudio nedovoljno dobro objašnjenje za nedolazak na posljednji meč Endija Mareja na Vimbldonu.

Izvor: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Rodžer Federer došao je na Vimbldon na dan kada je Endi Marej igrao svoj posljednji meč na ovom turniru, ali iako je bio tu - nije došao da ga gleda!? Dok su to učinile pojedine teniske legende, poput Džona Mekinroa, Martine Navratilove i Novaka Đokovića, koji je čak tog dana igrao i meč i imao brojne obaveze, "penzioner" Federer na kraju nije prisustvovao meču zbog kog je cijela Velika Britanija plakala.

Pokušali su da ga "operu" mnogi navijači na društvenim mrežama, tvrdeći da se zapravo krio kako ne bi "ukrao momentum" Mareju, ali je Rodžer Federer zapravo sam priznao da je tog dana morao da otputuje jer je imao neodložne obaveze. Tako nije ostao na tribinama Centralnog terena.

"Volio bih da sam bio tamo to veče, ali sam već imao zakazane obaveze, a nisam znao ni kakmo će sve ispasti. Zakazao sam raniji let u utorak kako bih bio tamo za svaki slučaj, u slučaju da igra singl", kazao je Federer i ponudio objašnjenje: "Tužno je što nisam bio tu. Skoknuo sam doduše na kratko da ga vidim prije meča. Primjetio sam da je Endi bio izuzetno nervozan i emotivan zbog tog trenutka".

"Očigledno je da Vimbldon mnogo znači, kako njemu i timu, tako i njegovoj porodici. Gledao sam cijeli snimak ponovo i pomislio kako je to sjajno za njega. Ima još turnir u miksu i Olimpijske igre. I mislim da je to sve što se njega tiče. Bio je na mom oproštaju na Lejver kupu. Bio sam srećan što je tu. Nadam se da ću ga sresti, kakva karijera! Volio sam da igram protiv njega iako me je pobijedio vjerovatno 20 puta. Bio je sjajan. Naravno da sam i ja zbog svega bio emotivan!", zaključio je Federer koji je samo kratko vidio Mareja na njegov najteži dan karijere.

Inače, Marej je bio planiran da izađe na teren u miks-dublu zajedno sa Emom Radukanu, ali se mlada britanska teniserka ipak povukla sa ovog događaja zbog malih problema sa zglobom. Ipak, nastaviće da igra u singlu, tako da ćemo njih dvoje vidjeti tek na Olimpijskim igrama u Parizu.