Federer hvalio Đokovića! "Poslali su mi sekvencu iz filma, iznenađen sam!"

Novak Đoković čuo da ga je hvalio Rodžer Federer.

Izvor: Joe TOTH / AFP / Profimedia

Ne dešava se često da drugi teniseri hvale Novaka Đokovića, a još rjeđe se dešava da to čini Rodžer Federer. Sve je iznenadio Švajcarac obraćajući se pred Vimbldon, gdje nije još došao da gleda Đokovića, ali ga je nahvalio i poručio da želi da mu obori rekord po broju osvojenih titula na "zelenom" grend slemu, gdje mu nedostaje jedan!

Ove riječi odjeknule su svijetom, ali nisu stigle i do Novaka Đokovića. Na konferenciji za medije poslije pobjede nad Firnlijem iz Britanije, Đoković je upitan da li je pročitao šta je Federer pričao za njega, ali je objasnio da (još) nije: "Nisam još gledao, ali sam dobio sekvencu filma gdje je on pričao o meni. Prijatno sam iznenađen da je na lijep način pričao o meni i opisao momenat kada se opraštao na Lejver kupu", poručio je Đoković.

"Ja planiram dokumentarac dugi niz godina. U posljednje dvije-tri godine je došlo do nekoliko izmjena. U smislu sa kim to radimo, ko su režiseri, producenti… Ima dosta tih promjena. Ne znam koji je to datum u pitanju, ali neka zamisao je da dokumentarac, barem prvi dio pošto ima dosta materijala, izađe krajem ove ili početkom sljedeće godine. Informisaću vas kada budem više znao...", dodao je Đoković koji već dugo priča o dokumentarnom filmu koji će se baviti njegovom karijerom, međutim još nažalost nije ugledao svjetlost dana.

A, šta je to Federer rekao o Đokoviću? Prilično se otvorio i spustio loptu, pošto dobro znamo da je njihov odnos imao i hladne trenutke:

"Nadam se da će Novak da obori sve rekorde, da će Marej da igra dokle god ga kuk služi i ima glad, Rafa je znao da je u teškoj situaciji i nadao se da može da osvoji još turnira. Ja sam bio tu kao njihov veliki rival, odlazio sam u penziju, gledali su to, bilo im je teško sigurno. Zato mi je drago što je na kraju to postao film. Nadam se da će ostali sportisti da nam daju šansu u budućnosti i da nam pokažu svoje posljednje trenutke karijere. Svako to radi na svoj način, to su prelijepi momenti, neki su sirovi, neki neočekivani", rekao je Federer.

"Na konferenciji nekoliko dana ranije sam rekao svima koliko sam srećan što prvi odlazim i to što sam se penzionisao prije Rafe, Novaka, Endija, bilo bi mi bolno da se neko od njih povukao ranije. Imao sam karijeru bez njih na početku karijere i oni treba da imaju dio karijere i bez mene. Važno mi je bilo da to čuju i oni i novinari. Kad sam odlazio sa konferencije shvatio sam koliko je brutalno i koliko je kraj karijere u stvari blizu".

Podjsetimo, Novak Đoković će u subotu igrati protiv Alekseja Popirina u trećem kolu Vimbldona.

