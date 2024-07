Đoković pobjesnio na Vimbldonu: "Ne dozvoljavam da me neko ponižava!"

Novak Đoković objasnio sve o detaljima sukoba sa navijačem.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Vimbldona pobijedivši domaćeg tenisera Džejkoba Firnlija (3:1), a samo u jednom trenutku vidjeli smo nervozu kod njega. Bilo je to poslije izgubljenog seta, međutim ne zbog nešto slabije igre, nego zbog ko zna kojeg po redu provokatora na tribinama Centralnog terena.

Đoković je bijesno reagovao dok se presvlačio, odmah je tražio reakciju sudije, poručivši da navijača mora da izbaci sa tribinapošto ga je konstantno provocirao. Odmah je pozvao obezbjeđenje da reaguje jer ne želi da igra u takvim uslovima, čime je još jednom pokazao da više ne da na sebe. Znali smo da je Đoković prije trpio rovokacije navijača, nije se obračunavao sa njima, ali od kada prelaze granicu dobrog ukusa - uvijek reaguje.

"Nije htio da me pogleda u oči kada sam mu se obratio, gledao je u telefon. Meni se gotovo svaki meč dešavaju situacije koje su nepoželjne. U 95 posto slučajeva ja to tolerišem. To je nešto što je sasvim normalno. Ljudi su tu, platili su kartu, strastveni su, žele da protivnik pobijedi, ti ispadneš... To je stvar ličnog izbora i njihovo pravo", poručio je Đoković na konferenciji za medije.

Sudija ga je ipak ignorisao, ostavio je navijača na tribinama, a nakon meča Đoković mu je prišao i pokušao da porazgovara sa njim o nedopustivom ponašanju.

"Međutim, kad neko pređe liniju sportskog ponašanja - ja reagujem. Takav sam cijeli život i biću do kraja karijere. Neću dozvoliti da me neko provocira, ponižava i omalovažava. Svakoga ću da pogledam u oči i mirno spavam. Kada se nekome suprotstavim, zanimljivo je kako velika većina, gotovo svi, samo spuste glavu. Svako je hrabar kada nije pažnja na njemu ili njoj", zaključio je srpski teniser.

Podsjetimo, Novak Đoković je danas slobodan, a u subotu će igrati protiv Alekseja Popirina.

