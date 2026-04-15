"Povreda je ozbiljnija nego što smo mislili": Alkaraz pred svima priznao da je zabrinut, ne zna kad će na teren

Karlos Alkaraz održao je konferenciju za medije u Barseloni i priznao je da je povreda ozbiljnija nego što su mislili.

Izvor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karlos Alkaraz odlučio je da se povuče sa turnira u Barseloni zbog povrede. Problemi sa zglobom nastali su u meču protiv Ota Virtanena i poslije dodatnih pregleda je shvatio da ne želi da rizikuje. Pojavio se na kratkoj konferenciji za medije na kojoj nije bilo pitanja, već je samo rekao o čemu se radi i priznao je da je zabrinut.

"Istina je da je čudno i teško što sjedim ovdje drugi put, jer sam učinio to prošli put. Moram da vam saopštim da moram da se povučem sa turnira. Vidjeli ste svi šta se desilo na meču juče. Osjetio sam bol poslije jednog riterna u zglobu. Postepeno je bilo sve gore. Mislio sam da se ovo neće ponovo desiti, da je to bilo samo zbog svih napora koje sam imao prethodne nedjelje. Ali, vidio sam rezultate testova i povreda je ozbiljnija nego što smo svi očekivali", rekao je Alkaraz koji je prije samo nekoliko dana izgubio finale Mastersa u Monte Karlu od Janika Sinera.

Želi da se vrati na teren što prije, mada su veoma male šanse da će biti spreman za turnir u Madridu (od 22. aprila do 3. maja). Prije svega zbog činjenice da uskoro počinje i da je premalo vremena za oporavak.

"Moram da slušam svoje tijelo i ono što mi govori i da ne ugrozim budućnost. Zato sam morao da se povučem sa ovog turnira koji je za mene poseban uvijek bio. Nikada ne volim da se povlačim sa turnira, posebno sa ovog. Sa velikom tugom sam donio odluku, moram da se vratim kući i da krenem sa oporavkom sa ekipom, doktorima, fizioterapeutom. Potrudiću se da se oporavim što prije i da budem spreman za turnire koji dolaze. Nadam se da ću da budem na terenu što je prije moguće", zaključio je Alkaraz.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!