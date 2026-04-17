Novak Đoković odustao od nastupa u Madridu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Novak Đoković potvrdio je da neće igrati na predstojećem turniru u Madridu.

novak djokovic se povukao sa turnira u madridu Izvor: Shelley Lipton/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Novak Đoković neće igrati na turniru u Madridu. Srpski teniser je javno poručio da nije u stanju da učestvuje na Mastersu u španskoj prestonici i da se povlači sa takmičenja. Učinio je to prije žrijeba i svega tako da je pomogao organizatorima. Ono što mnogo više brine je to što je potvrdio da ima problem.

"Madride, nažalost neću moći da se takmičim ove godine. Nastavljam da radim na svom oporavku kako bih se što prije vratio. Vidimo se", napisao je Đoković na društvenim mrežama.

Da su male šanse da će se tamo naći moglo je da se nasluti i na košarkaškoj utakmici. Sa Lukom Dončićem je gledao poraz Crvene zvezde od Reala i tom prilikom dao je kratku izjavu u kojoj je rekao da ima zdravstvene probleme.

"Imam neke fizičke probleme. Još uvijek nisam siguran da li ću moći da se takmičim. Ali, pokušaću da igram", rekao je Đoković koji je dan kasnije ipak otkazao učešće.

Novak u Madridu sa Dončićem

Novak Đoković je slobodno vrijeme iskoristio i da gleda košarku. Sa svojim sinom Stefanom i sa Lukom i Sašom Dončićem je gledao utakmicu Crvene zvezde i Reala.

Najbolji teniser svih vremena koristi vrijeme da uživa sa najbližima i da na taj način takođe "puni baterije" dok radi na oporavku od povrede koja ga muči već neko vrijeme.

Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu
