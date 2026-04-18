Koji problem ima Karlos Alkaraz? "Ne znamo šta će biti sa njim za 10 godina"

Teniska javnost nije sigurna da mladi Španac Karlos Alkaraz može da preotme titulu GOAT od Novaka Đokovića.

Španski teniser Karlos Alkaraz ima samo 22 godine i osvojenih sedam grend slem titula. Oborio je već neke velike rekorde koje su držali Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer, ali mu se u stručnoj teniskoj javnosti često osporava mentalno stanje. Španac voli da uživa u životu, a često ga to opuštanje skupo košta na terenu.

Alkaraz je nedavno bio primoran da se povuče sa turnira u Barseloni, a onda je donio odluku da propusti i Masters u Madridu gdje nećemo gledati ni srpskog asa Novaka Đokovića.

Nekadašnji francuski teniser Benoa Per se sjeća njegovih početaka i smatra da će Karlos moći da prestigne Novaka ako uspije da se izbori sa mentalnim borbama.

"Suočio sam se sa Huanom Karlosom tokom karijere i on mi je rekao: 'Moraš da pratiš ovog igrača jer je veoma talentovan.' Onda, jedva godinu dana kasnije, već se takmičio na najvišem nivou i mogli smo da vidimo koliko je dobar. Veoma brzo je sazrio i već je toliko toga postigao. Ima samo 22 godine, a već je osvajao grend slem turnire. To je izuzetno", rekao je Francuz i dodao:

"Mislim da mu je Ferero pomogao da postane ono što je danas i vjerujem da može da pokuša da obori rekorde Novaka Đokovića. Mislim da je to moguće, ali jedino pitanje koje imam tiče se njegovog mentalnog stanja. Vidimo da on takođe voli da uživa u životu i da ponekad može da se mentalno bori. Dakle, ne znamo kakav će Alkaraz biti za deset godina."

Ferero ga zna najbolje

Njegov nekadašnji trener Huan Karlos Ferero smatra da će druga stvar biti ključna. Na pitanje da li može da preotme GOAT titulu od Đokovića bio je jasan.

"Da, naravno. Ono što treba da uradi jeste da zadrži motivaciju. Mora da ostane motivisan kada ostvaruje sve ciljeve koje je sebi postavio, a onda, kada mu motivacija nije 100%, mora da se uključi profesionalna disciplina", rekao je Ferero i dodao:

"Mislim da će Karlos ostati motivisan jer zna da ima neke veoma važne igrače ispred sebe, igrače koji su postigli veliki uspjeh i on želi da bude jedan od njih. Ne vidim nijedan razlog da mislim da će mu motivacija pasti u kratkom roku i nadam se da će ostati na ovom nivou dugo vremena jer će imati prilike da osvoji velike titule".

Muratoglu iznio kontroverzno mišljenje

Francuz Patrik Muratoglu je bio šokiran njegovom ranom eliminacijom u Majamiju, pa je istakao kako Španac lako gubi fokus i da nekada ostavlja utisak kao da mu je dosadno na terenu.

"Moj osjećaj je da je Alkarazu dosadno.Taj čovjek već ima sedam grend slem titula i čini mi se kao da, igrajući Masters 1000... već je osvojio toliko titula, nije toliko zainteresovan. To je zaista osjećaj koji imam", rekao je Muratoglu.

"Takođe mislim da će to biti opasnost za njega u narednim godinama. I mnogi ljudi kažu: 'Oh! Ove godine, na Rolan Garosu ili Vimbldonu ili US Openu ne igra dobro u prvim kolima. Da, ne igra dobro jer mu je dosadno! Ne može da se fokusira kada je meč previše lak, gubi fokus jer duboko u sebi zna da može da se vrati u igru bilo kada", upozorava Francuz.

Kaže da Alkaraz ne potcjenjuje svjesno rivale, već je u pitanju drugačija vrsta problema. "Dakle, možda to nije svjesno, on ne misli: 'Oh, nije me briga!' Ali on prihvata da bude slomljen, prihvata da izgubi fokus. Dakle, to je opasnost za njega.“

