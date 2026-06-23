Miloš Janičić postao prvi UFC borac iz Crne Gore: "Neka odmore neki dušebrižnici, ovo je istorija"

Poznati borac potpisao najvažniji ugovor u karijeri.

Izvor: Dušan Milenković / ATAImages

Crnogorski borac Miloš Janičić potpisao je za vodeću globalnu organizaciju u svijetu mješovitih borilačkih vještina - UFC ("Ultimate Fighting Championship"). Na taj način postao je prvi iz svoje zemlje koji će se boriti u najprestižnijem oktagonu na svijetu.

Tu informaciju sa ponosom je podijelio na društvenim mrežama, uz fotografiju sa potpisanim ugovorom.

"Prvi UFC borac iz Crne Gore. Istorija je danas ispisana, Crna Gora ima prvog UFC borca. Naravno, u prvoj UFC borbi nastupiću odmah na 'Main car'-u a to mogu samo mnogo posebni borci. Neka odmore neki dušebrižnici".

UFC borac koji je rođen u Podgorici 3. maja 1997. godine i ističe ljubav prema Srbiji ima MMA skor od 19 pobjeda i samo tri poraza. "Da li sam Srbin ili Crnogorac? To je jedno. Srbija i Crna Gora zauvijek", poručio je Janičić jednom prilikom.

Miloš Janičić u Majamiju Izvor: YouTube/Milos Janicic

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