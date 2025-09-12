Crvena zvezda prihvatila ponudu turskog kluba.

Izvor: MN PRESS

Napadač Crvene zvezde Šerif Endiaje definitivno napušta Crvenu zvezdu. Iako se spekulisalo o njegovom transferu u Ujedinjene Arapske Emirate, njegova naredna destinacija biće Turska.

"Miljenik" Vladana Milojevića će pojačati Samsunspor, a srpski šampion će na ime obeštećenja dobiti 5.000.000 evra.

Bilo je jasno da će Endiaj otići već poslije dolaska Marka Arnautovića, ali morale su da se poklope "kockice". Prioritet za snažnog Senegalca su minuti, a to mu je u novom klubu vjerovatno garantovano. Pisalo se o unosnim ponudama iz Emirata koje su navodno iznosile oko osam miliona evra, dok je interesovanja pokazao Karabag kome je upravo obeštećenje predstavljalo najveći problem.

Vidi opis Crvena zvezda prodala Šerifa Endiajea: Poznata cifra, Milojević ostao bez "miljenika" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bilo je interesovanja iz Francuske iz Engleske, ali na kraju će Endiaj karijeru nastaviti u Turskoj. Šerif je prije Zvezde igrao za Beveren, Goztepe, Goricu, Šangaj i Adanu, a u dresu Zvezde ima učinak od 39 golova i 11 asistencija na 86 utakmica.