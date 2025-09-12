"Ne vrijedi plakati, valjda je selektor izvukao pouke": Zvezdan Terzić pričao o Piksiju i "petardi" Engleza

Prvi čovjek Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se o teškom porazu Srbije od Engleske u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Srbija je doživjela debakl na meču sa Engleskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Englezi su ih dobili 5:0. a sada je taj poraz prokomentarisao i prvi čovjek Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

"Utakmica je prošla i kako kaže naš narod za prosutim mlijekom ne vrijedi plakati. Bilo je što je bilo, mnogi su stručnjaci rekli što su imali da kažu. Nadam se da je onaj koji treba da izvuče pouke, a to je selektor Stojković, da je izvukao pouke. Treba da se okrenemo prvoj sljedećoj utakmici, a to je Albanija. Kako god okrenete Srbija, ako pobijedi Albaniju na dobrom je putu da izbori plasman na Svjetsko prvenstvo. Ta utakmica sa Albanijom ima mnogo jači, kompleksniji prizvuk osim sportskog. Kao narod i nacija treba da se okrenemo da donesemo dobru energiju i da se ta utakmica dobije i da se zauzme dobra pozicija za odlazak na Svetsko prvenstvo", rekao je on.

Htjeli bismo bolje rezultate

Istakao je Zvezdan Terzić da bi javnost u Srbiji voljela da je došlo do boljeg rezultata na prethodna dva velika takmičenja, ali da sada treba okrenuti glave ka meču sa Albanijom.

"Naravno da bi svi više voljeli da se više uradilo na Svjetskom prvenstvu u Kataru i na Evropskom prvenstvu. Na ovom sljedećem nadamo se da će bit bolji utisak. Što je bilo, bilo je. Treba da se napravi analiza zašto je ovo protiv Engleske izgledalo ovako slabo, a izgledalo je jako slabo bez obzira što je Engleska bila favorit. Naravno da nije čudo što je pobijedila, ali svima nama je smetalo što reprezentacija nije pružila jači otpor, što nije pokazala nešto što bi zadovoljilo ovaj narod. Bilo pa prošlo, time nek se bavi selektor. Mi treba da se okrenemo narednoj utakmici i da obezbijedimo plasman na Svjetsko prvenstvo", zaključio je Zvezdan Terzić.